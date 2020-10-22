Борис Гребенщиков выпустил альбом в поддержку подопечных "Ночлежки"

Лидер "Аквариума" записал уже пятый альбом за год. Он называется "Услышь меня, хорошая", а для его распространения впервые был выбран столь неожиданный, но благородный способ.

Новый диск вышел эксклюзивно на сайте благотворительного проекта "Ночлежка", занимающего помощью бездомным людям. Его приют находится в Санкт-Петербурге, на Боровой улице, неподалеку от дома, где жил лидер "Зоопарка" Майк Науменко из "Зоопарка".

"Мы отдали этот альбом в фонд "Ночлежка", чтобы таким образом помочь людям, которые по тем или иным причинам оказались без дома, на улице. Все в свободном доступе. Может скачивать бесплатно. А может пожертвовать что-то, чтобы помочь этим людям. Я буду вам очень благодарен", - сказал Гребенщиков на видеозаписи, опубликованной на сайте "Ночлежки".

На диске собраны 13 песен, две из них написал сам Гребенщиков, - "Катя-Катерина" и "Дом" на стихи Олега Григорьева. Еще одну, "Северо-Запад", он сочинил в содружестве с аккордеонистом "Аквариума" конца 1980-х - начала 1990-х годов Сергеем Щураковым.

Остальные десять композиций принято называть "новыми народными". Открывает диск фольклорная песня "Случай в Ватикане", а дальше следуют те, у которых есть авторы. Имена их, может, не все помнят. Но именно эти песни многие из нас поют сегодня - для души, в минуты грусти или удали, хором, без аккомпанемента, или под акустическую "шестиструнку", в компании с друзьями или дома, на кухне, когда, кажется, уже некуда идти и никто не сможет помочь, кроме этих вот песен.

Среди них "Услышь меня, хорошая", "Когда весна придет, не знаю" (из фильма "Весна на Заречной улице"), "То не ветер ветку клонит", "Славное море священный Байкал" и другие.