Британцы могут остаться без традиционной рождественской индейки

Многие британцы в этом году могут остаться без традиционной рождественской индейки. Как пишет Le Figaro, на птицефабриках в Соединенном Королевстве не хватает рабочих рук.

Обычно осенью туда устраиваются сезонные рабочие из стран Восточной Европы: Польши, Румынии, Венгрии, Болгарии, Чехии и Словакии. Но из-за карантинных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, они не смогли приехать в Великобританию. И теперь фермеры бьют тревогу. Они просят правительство разрешить въезд в страну как минимум тысяче рабочих. Это необходимо сделать до конца октября, иначе их просто не успеют обучить правильно забивать и перерабатывать птицу.

"Если эти места останутся вакантными, это окажет значительное влияние на производство и, следовательно, на стоимость продуктов питания", - отмечает глава Британского совета по птицеводству Ричард Гриффитс. По его словам, люди просто не смогут себе позволить купить индейку к Рождеству.

Стоит отметить, что ежегодно в Великобритании продается около 9 миллионов индеек. Обычно они довольно крупные, но в этом году фермеры могут отдать предпочтение более мелким породам. Ведь из-за пандемии британцам запрещено собираться в большие группы. Ограничения могут продлиться до конца года.