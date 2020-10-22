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22.10.2020 14:45
Рубрика: В мире

Британцы могут остаться без традиционной рождественской индейки

Текст: Юрий Когалов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Многие британцы в этом году могут остаться без традиционной рождественской индейки. Как пишет Le Figaro, на птицефабриках в Соединенном Королевстве не хватает рабочих рук.

Фото: iStock
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Обычно осенью туда устраиваются сезонные рабочие из стран Восточной Европы: Польши, Румынии, Венгрии, Болгарии, Чехии и Словакии. Но из-за карантинных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, они не смогли приехать в Великобританию. И теперь фермеры бьют тревогу. Они просят правительство разрешить въезд в страну как минимум тысяче рабочих. Это необходимо сделать до конца октября, иначе их просто не успеют обучить правильно забивать и перерабатывать птицу.

"Если эти места останутся вакантными, это окажет значительное влияние на производство и, следовательно, на стоимость продуктов питания", - отмечает глава Британского совета по птицеводству Ричард Гриффитс. По его словам, люди просто не смогут себе позволить купить индейку к Рождеству.

Стоит отметить, что ежегодно в Великобритании продается около 9 миллионов индеек. Обычно они довольно крупные, но в этом году фермеры могут отдать предпочтение более мелким породам. Ведь из-за пандемии британцам запрещено собираться в большие группы. Ограничения могут продлиться до конца года.

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