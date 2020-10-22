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22.10.2020 22:10
Рубрика: Происшествия

Помог с прической

Бывший замдиректора Росгвардии задержан за мошенничество
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 240(8294)
Генерал-лейтенант Сергей Милейко, бывший заместитель директора Росгвардии, задержан и заключен под стражу. По сообщению ТАСС, против него возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ - "Мошенничество".

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что с лета 2019 года Милейко уже не занимает руководящую должность в Федеральной службе. В свое время в отношении него проводилась проверка со стороны Главного управления собственной безопасности ведомства, в связи с чем и было принято решение об освобождении Милейко от занимаемой должности и его увольнении. Именно контрразведчики Росгвардии выявили злоупотребление генерала. И, разумеется, доложили руководству. А руководство поступило по закону.

Фото: СК РФ/ТАСС
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То есть в Росгвардии первыми заметили, мягко говоря, неладное и разобрались в случившемся. И приняли правильное решение, невзирая на должность, звание и былые заслуги. Здесь не пытались что-либо скрыть ради чести мундира. Если кто виноват - будь то рядовой или генерал, - то должен нести ответственность. Вплоть до уголовной.

Произошло это в июле прошлого года.

Собеседники корреспондента "РГ" в правоохранительных органах и спецслужбах рассказали, что мошенничество генерал совершил, воспользовавшись служебным положением. В подмосковной Балашихе он помог своей супруге приобрести в здании, принадлежащем воинской части, нежилое помещение за 980 тысяч рублей. Это примерно на 20 миллионов рублей меньше реальной стоимости. В помещении была открыта парикмахерская.

Кроме того, к Милейко у следствия есть вопросы по контрактам на поставку военной формы.

Происшествия Преступления Криминал Правительство Росгвардия

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