Бывший замдиректора Росгвардии задержан за мошенничество

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что с лета 2019 года Милейко уже не занимает руководящую должность в Федеральной службе. В свое время в отношении него проводилась проверка со стороны Главного управления собственной безопасности ведомства, в связи с чем и было принято решение об освобождении Милейко от занимаемой должности и его увольнении. Именно контрразведчики Росгвардии выявили злоупотребление генерала. И, разумеется, доложили руководству. А руководство поступило по закону.

То есть в Росгвардии первыми заметили, мягко говоря, неладное и разобрались в случившемся. И приняли правильное решение, невзирая на должность, звание и былые заслуги. Здесь не пытались что-либо скрыть ради чести мундира. Если кто виноват - будь то рядовой или генерал, - то должен нести ответственность. Вплоть до уголовной.

Произошло это в июле прошлого года.

Собеседники корреспондента "РГ" в правоохранительных органах и спецслужбах рассказали, что мошенничество генерал совершил, воспользовавшись служебным положением. В подмосковной Балашихе он помог своей супруге приобрести в здании, принадлежащем воинской части, нежилое помещение за 980 тысяч рублей. Это примерно на 20 миллионов рублей меньше реальной стоимости. В помещении была открыта парикмахерская.

Кроме того, к Милейко у следствия есть вопросы по контрактам на поставку военной формы.