Чалов не попал в стартовый состав ЦСКА на матч против "Вольфсберга"

В 22:00 в Клагенфурте начнется матч первого тура группового раунда Лиги Европы между "Вольфсбергом" и ЦСКА. Команды назвали стартовые составы на эту встречу.

С первых минут у ЦСКА на поле выйдут Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев, Виктор Васин, Хёрдур Магнуссон, Никола Влашич, Бактийор Зайнутдинов, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Наяир Тикнизян, Иван Обляков и Адольфо Гайч.

В запасе у армейце остались Владислав Тороп, Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Фёдор Чалов, Чидера Эджуке и Илья Шкурин.

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сашей Штегеманном.