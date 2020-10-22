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22.10.2020 12:00
Рубрика: В мире

Число инфицированных коронавирусом в Испании превысило 1 млн человек

Текст: Александр Мелешенко

Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Испании с начала пандемии превысило миллион человек. По состоянию на 22 октября зафиксировано 1 005 295 случаев заражения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

Фото: Carlos Alvarez/Getty Images
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Это делает Испанию шестой страной в мире и первой в Евросоюзе, где выявлено более миллиона зараженных. Жертвами вируса в 47-миллионном государстве стали 34 366 человек - за последнюю неделю эта цифра увеличилась на 575.

Динамика распространения вируса в Испании стала нарастать после смягчения ограничений. В связи с этим региональные власти были вынуждены вновь вводить карантинные меры на своих территориях.

Тревожная ситуация складывается и во многих других странах Европы и мира. Правительство Чехии, к примеру, объявило локдаун из-за роста числа заболевших. В стране с 22 октября по 3 ноября не будут работать многие магазины, предприятия сферы услуг и другие.

В мире Европа Испания Пандемия коронавируса COVID-19

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