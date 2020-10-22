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22.10.2020 21:27
Рубрика: В мире

В Испании и Франции более миллиона зараженных

Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 240(8294)
Число инфицированных коронавирусом в Испании с начала пандемии превысило миллион человек. Таким образом Испания стала первой из стран Евросоюза, преодолевшей этот рубеж.

Согласно последним данным министерства здравоохранения, в стране зарегистрировано 1 005 295 случаев заражения (16 973 из них - за последние сутки перед обновлением статистики).

Фото: AP Photo/Emilio Morenatti
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Эксперты отмечают ускорившийся в последние недели рост числа заболевших коронавирусом. По словам специалистов, это создает серьезную угрозу системе здравоохранения, которая и так работает на пределе. К тому же в ближайшее время нагрузка на медработников только увеличится - начинается кампания по вакцинации от гриппа.

По мнению эпидемиологов, официальная статистика учитывает далеко не всех инфицированных: ведь у многих болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме. По их оценкам, переболеть могли от 10 до 15 процентов населения, то есть более 4,5 миллиона человек.

Эксперты ожидают, что по Испании прокатятся еще несколько волн коронавируса, прежде чем врачи получат доступ к вакцине. Однако, как рассчитывают эксперты, они будут не столь опасными, поскольку медики уже научились правильно лечить людей, а количество летальных исходов сократилось в разы по сравнению с апрельскими показателями.

Между тем Франция догоняет Испанию по числу инфицированных коронавирусом, также перешагнув порог в миллион заболевших. По данным американского Университета Джона Хопкинса, собирающего статистику по странам мира, число заболевших в Пятой Республике с начала пандемии составляет 1 000 369 человек.

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