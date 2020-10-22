Что будет с рублем после заседания Банка России

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций", специально для "Российской газеты":

- На наш взгляд, реакция рубля на ожидаемое сохранение ключевой ставки на прежнем уровне в эту пятницу будет незначительной. В то же время, если в комментариях к своему решению Банк России проявит ужесточение взглядов на дальнейшую монетарную политику, это способно оказать поддержку рублю на более долгосрочном горизонте.

Дело в том, что по итогам прошлого заседания 18 сентября, оставив ставку без изменения, регулятор повторил свой комментарий, который сопровождал предыдущие пресс-релизы, когда ставка снижалась: "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

Таким образом, рынку был дан сигнал, что пока взята лишь пауза в снижении ставки и этот процесс может вскоре возобновиться. После этого рубль ускорил снижение, так как текущие рекордно низкие ставки и доходности гособлигаций не соответствуют высоким рыночным и геополитическим рискам. Соответственно, только повышение ставки или хотя бы сигнал о прекращении цикла ее снижения может снять давление данного фактора на рубль, который испытывает негативное влияние со стороны еще нескольких факторов, в первую очередь - геополитического, а также неопределенности с перспективами рынка нефти. Учитывая переоцененность рубля к нефтяным ценам, отраженную в относительно низкой рублевой стоимости барреля Brent, текущие уровни котировок нефти так же подразумевают более высокие ставки в экономике и на долговом рынке. Поэтому при их нынешнем уровне рубль может начать сокращать свою переоцененность к нефти, ускорив снижение даже при стабильности других факторов.

Тем не менее на этой неделе наблюдаются попытки развить восходящую коррекцию рубля. Этому способствует сокращение отставания от конкурента предвыборного рейтинга Дональда Трампа, переизбрание которого на второй срок способно выступить в среднесрочном плане достаточно весомым фактором поддержки российской валюты.

В результате за последние сессии рубль неплохо укрепился и этой тенденции не мешают даже периодические просадки нефтяных котировок, а также в целом нестабильная ситуация на мировых рынках. Поэтому, если они не ускорят снижение, а в пятницу ЦБ проявит хотя бы минимальную жесткость в комментариях к решению по ключевой ставке, рубль способен продолжить рост с ближайшей целью 76 рублей в паре с долларом и 90,5 рубля в паре с евро.

Помимо этого, все рынки следят за эпопеей с принятием нового пакета фискальных стимулов в США. Дедлайн для завершения переговоров по этому вопросу постоянно передвигается, а стороны дают противоречивые сигналы. Тем не менее, пока инвесторы надеются на достижение консенсуса и утверждение законопроекта до ноябрьских выборов американского президента. Это вызовет всплеск спроса на рисковые активы, в том числе развивающихся рынков, что окажет поддержку рублю.

Таким образом, увеличиваются шансы если не на разворот российской валюты вверх, то хотя бы на временное прекращение ее снижения и относительную стабилизацию курса. Однако неопределенность с перспективами рынка нефти, негативное влияние второй волны пандемии, а также угроза политического кризиса в США из-за возможного оспаривания итогов выборов проигравшей стороной, - все эти факторы будут сдерживать укрепление рубля, по крайней мере на горизонте ближайших нескольких недель.