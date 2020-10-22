Дачную амнистию могут продлить еще на 5 лет

Документ, подготовленный сенаторами Андреем Турчаком, Андреем Шевченко, Олегом Мельниченко и председателем Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым, предусматривает продление упрощенного порядка оформления в собственность жилых и садовых домов до 1 марта 2026 года. Также до этого времени предлагается продлить срок действия уведомительного порядка строительства жилых домов, жилых строений или объектов индивидуального жилищного строительства, возведение которых начато до 4 августа 2018 года - до вступления в силу поправок в Градостроительный кодекс.

Напомним, что с 4 августа 2018 года начал действовать уведомительный порядок строительства жилых и садовых домов. По новым правилам, о начале и завершении строительства необходимо уведомлять орган местного самоуправления, который принимает решение о согласовании параметров строящегося объекта и направляет все необходимые документы в Росреестр для оформления прав собственности. Правда, позже собственникам земли, которые уже начали стройку до 4 августа, разрешили направлять до 1 марта 2021 года в уполномоченный орган уведомление о планируемом строительстве. Получается, как бы задним числом. При этом получение разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в этом случае не требуется.

Дачная же амнистия, когда построенные на садовых участках дома можно зарегистрировать в собственность на основании технического плана и декларации, действовала до 1 марта 2019 года. Федеральным законом от 2 августа 2019 года срок

упрощенного порядка регистрации прав на жилые и садовые дома, созданные на садовых земельных участках, был продлен на два года - до 1 марта 2021 года. Таким образом, как отмечают парламентарии, после 1 марта 2021 года правообладатели садовых земельных участков будут обязаны руководствоваться новым уведомительным порядком строительства объектов без каких-либо послаблений. Кроме того, граждане, дома которых возведены до 4 августа 2018 года и которые не направили уведомления о планируемом строительстве объекта до 1 марта 2021 года, смогут оформить свои права после указанной даты только в судебном порядке, если докажут, что их дом не нарушает строительных норм и правил и не является самовольной постройкой.

В Совете Федерации и Госдуме считают, что россиянам надо дать еще возможность без лишних сложностей стать собственниками дачи или дома. "Для осуществления постепенной адаптации населения к новым условиям строительства, обеспечения интересов граждан вне зависимости от назначения земельного участка, на котором создан индивидуальный жилой дом или садовый дом (для ведения садоводства, индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства), законопроектом предлагается продлить на 5 лет (до 1 марта 2026 года) срок упрощенного порядка оформления прав граждан на такие объекты недвижимости", - отмечают авторы законопроекта.

Как рассказал в интервью "Российской газете" первый заместитель председателя Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, за 14 лет действия дачной амнистии права собственности были оформлены более чем на 13 млн объектов недвижимости. При этом в России около 72 тысяч садоводческих и огороднических объединений, в которых насчитывается более 60 миллионов владельцев недвижимости.

В период пандемии интерес к загородной недвижимости вырос в разы. "Отмечу, что этой весной число жителей в садоводческих товариществах действительно увеличилось в два раза по сравнению с предыдущими сезонами. На свои дачи приехали сотрудники предприятий, студенты, школьники, которых отправили на "удаленку", пенсионеры. Отпуска также многим пришлось провести не на курортах, а на своих дачных участках. Поэтому многие стали вникать в вопросы оформления недвижимости. Узаконить недвижимость потребовалось и тем, кто решил подключить к дому коммуникации - водоснабжение, газ, и тем, кто решил сдавать дачу в аренду", - рассказал Чаплин.

В упрощенном порядке, пояснил он, можно зарегистрировать капитальные строения: жилой или садовый дом (не выше 20 метров и 3 этажей, на расстоянии не ближе 3 метров от забора), хозпостройку, гараж. "Критерий капитальности строения - невозможность перенести его на другое место. Например, кирпичный дом можно только снести и построить заново, а строительную бытовку можно погрузить краном-манипулятором и установить на новом участке. Регистрировать ли каркасно-щитовые сборно-разборные дома - право каждого собственника. Встречаются и летние кухни, оборудованные по последнему слову техники: барбекю, водоснабжение, электричество. Их тоже можно отнести к капитальным постройкам", - уточнил Никита Чаплин.

Полный текст интервью будет опубликован в ближайших номерах "Российской газеты".