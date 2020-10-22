Десять научных центров получат гранты на сумму более 200 млн рублей

В правительстве утвердили список из десяти организаций, победивших в конкурсе по отбору отечественных научных центров мирового уровня, выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-технического развития страны.

В него вошли центры, занимающиеся широким спектром проблем и задач: от развития агропромышленного комплекса до лазерных технологий, от лечения эндокринных заболеваний до сверхзвуковых перелетов.

"Каждая получит в этом году грант из федерального бюджета 2020 года в размере более 200 миллионов рублей", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.

Такая поддержка, ожидает он, поможет поддержать развитие отечественных научных центров мирового уровня.