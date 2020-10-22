Врачи назвали группу людей, которым грозит "длительный коронавирус"

Медики из Королевского колледжа Лондона установили, что женщины в возрасте 50-60 лет наиболее подвержены риску развития "длительного коронавируса" ("long COVID"). Этим термином определяется период, в течение которого заболевание протекает с тяжелыми симптомами, что сказывается и на последствиях для здоровья в перспективе. Одним из факторов также служит наличие пяти или более признаков инфекции в первую неделю болезни. Результаты исследования опубликованы на сервисе medRxiv.

Ученые проанализировали состояние 4182 пациентов с COVID-19, которые во время лечения вносили данные в специальное приложение. Результаты показали, что у женщин в возрастной группе 50-60 лет в два раза чаще по сравнению с мужчинами и в восемь раз по сравнению с девушками от 18 до 30 лет в течение четырех недель сохранялись стойкие симптомы инфекции.

Среди пациентов старше 70 лет длительный COVID-19 был зафиксирован у 22 процентов участников исследования, в группе 18-49 лет - у 10 процентов.

Врачи отметили, что вероятность более тяжелого течения заболевания примерно выравнивается у мужчин и женщин старше 60 лет.

Как пояснил ведущий автор исследования профессор Тим Спектор, объяснить такую статистику могут гендерные различия в работе иммунной системы.

- Подобное наблюдается при аутоиммунных заболеваниях. Например, ревматоидный артрит, заболевание щитовидной железы и волчанка в два-три раза чаще встречаются у женщин, - сказал ученый.

Кроме того, затяжное проявление симптомов COVID-19 наблюдалось у людей с избыточным весом, астмой, а также мультисистемными заболеваниями, вызывающими проблемы с желудочно-кишечным трактом и нервной системой.