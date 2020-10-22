Доходы богатых американцев выросли в период пандемии

Новости

Нарышкин: Власть в Беларуси пытаются сменить неконституционными методами 14:17
Магнуссен объявил об уходе из "Хааса" вслед за Грожаном 14:15
Аэропорт Симферополь запустит лоукост-рейсы из Москвы 14:07
Игорь Сечин: Установление барьеров неприменимо в энергетике 14:02
Авторы "Мира Дикого Запада" экранизируют "Сына" Ю Несбё для HBO 13:59
Прокурор попросила адвокатов Ефремова не критиковать Пашаева 13:57
На Урале задержали петербуржцев с семью килограммами наркотиков 13:57
Песков назвал безосновательными обвинения РФ в связи с выборами в США 13:43
Неизвестные ограбили машину инкассаторов "Банка Грузии" 13:42
Десять научных центров получат гранты на сумму более 200 млн рублей 13:38
Песков не подтвердил разговор Путина с Чубайсом об отставке 13:35
Глава Минздрава уйдет на самоизоляцию из-за коронавируса у члена семьи 13:33
Немецким спецслужбам разрешат взламывать компьютеры пользователей 13:33
Правительство сделает путевки в санатории более доступными для работающих 13:32
Кремль объяснил визит Нарышкина в Минск сотрудничеством в рамках СГ 13:30
Правительство выделит допсредства на поддержку промышленности 13:29
Мишустин призвал повышать дисциплину при работе над поручениями 13:26
СК начал расследование в отношении и.о. главы Petropavlovsk Мещерякова 13:25
Иркутская область получит 1,3 млрд рублей на жилье для пострадавших от наводнения 13:18
Гинцбург прокомментировал смерть участника испытаний вакцины AstraZeneca 12:59
Красноярский бизнесмен Анатолий Быков переведен под домашний арест 12:50
Лукашенко поблагодарил Нарышкина за сотрудничество 12:43
У 217 сотрудников ядерного центра в Снежинске выявили СОVID-19 12:40
Россия показала саперный мини-беспилотник "Стрекоза" 12:22
В Страсбурге отменили рождественскую ярмарку с шатрами 12:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Какие ключевые технологии помогут улучшить здравоохранение
Какие ключевые технологии помогут улучшить здравоохранение
22.10.2020 13:57
Рубрика: В мире

Доходы богатых американцев выросли в период пандемии

Текст: Александр Гасюк
Богатые американцы богатеют, а бедные - беднеют, и глобальная пандемия COVID-19 этому отнюдь не помеха. Такой очевидный вывод можно сделать из опубликованной Федеральной резервной системой (ФРС) США финансовой статистики за первую половину текущего года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Согласно ей, несмотря на ударивший по экономике США "коронакризис", состояние 50 самых обеспеченных американцев выросло за последние шесть месяцев и теперь равняется совокупным накоплениям 165 миллионов граждан США. Так, по данным ФРС, "золотая полсотня" американских богатеев с начала 2020 года нарастила свои капиталы на 339 миллиардов долларов, и теперь их денежные закрома оцениваются в 2 триллиона долларов США. Это столько же, сколько нажила половина населения Соединенных Штатов! Речь, разумеется, о той половине американцев, что с трудом справляется с негативными экономическими последствиями эпидемии COVID-19.

Фото: iStock
Половине частных компаний ЕС угрожает банкротство

Как сообщает Bloomberg, данный факт прямо указывает на рост социального, классового и расового неравенства в стране. В частности, именно по чернокожим американцам, людям преклонного возраста, женщинам и имеющим маленькие зарплаты работникам эпидемиологический и вызванный им финансовый кризисы ударили больнее всего. Примечательно, что разрыв в уровне благосостояния между наиболее и наименее обеспеченными гражданами США за последние 30 лет увеличился в два раза, ранее подсчитали аналитики Pew Research.

"Пандемия еще больше углубляет разрыв в благосостоянии и экономической мобильности", - признал глава ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления в Национальной ассоциации экономики бизнеса в начале октября. По словам чиновника, неравенство в доходах станет самым большим вызовом для США на ближайшее десятилетие.

В сухих цифрах ежегодно составляемого Bloomberg "индекса миллиардеров" на текущий момент 1 процент населения США обладает состоянием в 34,2 триллиона долларов или третью от накопленных средств всех домохозяйств страны. Кроме того, на руках у столь мизерного количества американцев находится больше половины от всех активов на фондовом рынке США.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков назвал безосновательными обвинения РФ в связи с выборами в США
Правительство сделает путевки в санатории более доступными для работающих
Кремль объяснил визит Нарышкина в Минск сотрудничеством в рамках СГ
Специалист Минздрава призвал не делать КТ на всякий случай
Гинцбург прокомментировал смерть участника испытаний вакцины AstraZeneca
Дефицит бюджета США установил исторический рекорд
Власти Кубы рассказали о правилах пребывания иностранцев на Острове