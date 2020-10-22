Доходы богатых американцев выросли в период пандемии

Богатые американцы богатеют, а бедные - беднеют, и глобальная пандемия COVID-19 этому отнюдь не помеха. Такой очевидный вывод можно сделать из опубликованной Федеральной резервной системой (ФРС) США финансовой статистики за первую половину текущего года.

Согласно ей, несмотря на ударивший по экономике США "коронакризис", состояние 50 самых обеспеченных американцев выросло за последние шесть месяцев и теперь равняется совокупным накоплениям 165 миллионов граждан США. Так, по данным ФРС, "золотая полсотня" американских богатеев с начала 2020 года нарастила свои капиталы на 339 миллиардов долларов, и теперь их денежные закрома оцениваются в 2 триллиона долларов США. Это столько же, сколько нажила половина населения Соединенных Штатов! Речь, разумеется, о той половине американцев, что с трудом справляется с негативными экономическими последствиями эпидемии COVID-19.

Как сообщает Bloomberg, данный факт прямо указывает на рост социального, классового и расового неравенства в стране. В частности, именно по чернокожим американцам, людям преклонного возраста, женщинам и имеющим маленькие зарплаты работникам эпидемиологический и вызванный им финансовый кризисы ударили больнее всего. Примечательно, что разрыв в уровне благосостояния между наиболее и наименее обеспеченными гражданами США за последние 30 лет увеличился в два раза, ранее подсчитали аналитики Pew Research.

"Пандемия еще больше углубляет разрыв в благосостоянии и экономической мобильности", - признал глава ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления в Национальной ассоциации экономики бизнеса в начале октября. По словам чиновника, неравенство в доходах станет самым большим вызовом для США на ближайшее десятилетие.

В сухих цифрах ежегодно составляемого Bloomberg "индекса миллиардеров" на текущий момент 1 процент населения США обладает состоянием в 34,2 триллиона долларов или третью от накопленных средств всех домохозяйств страны. Кроме того, на руках у столь мизерного количества американцев находится больше половины от всех активов на фондовом рынке США.