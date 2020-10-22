Доходы богатых американцев выросли в период пандемии

Согласно ей, несмотря на ударивший по экономике США "коронакризис", состояние 50 самых обеспеченных американцев выросло за последние шесть месяцев и теперь равняется совокупным накоплениям 165 миллионов граждан США. Так, по данным ФРС, "золотая полсотня" американских богатеев с начала 2020 года нарастила свои капиталы на 339 миллиардов долларов, и теперь их денежные закрома оцениваются в 2 триллиона долларов США. Это столько же, сколько нажила половина населения Соединенных Штатов! Речь, разумеется, о той половине американцев, что с трудом справляется с негативными экономическими последствиями эпидемии COVID-19.
Как сообщает Bloomberg, данный факт прямо указывает на рост социального, классового и расового неравенства в стране. В частности, именно по чернокожим американцам, людям преклонного возраста, женщинам и имеющим маленькие зарплаты работникам эпидемиологический и вызванный им финансовый кризисы ударили больнее всего. Примечательно, что разрыв в уровне благосостояния между наиболее и наименее обеспеченными гражданами США за последние 30 лет увеличился в два раза, ранее подсчитали аналитики Pew Research.
"Пандемия еще больше углубляет разрыв в благосостоянии и экономической мобильности", - признал глава ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления в Национальной ассоциации экономики бизнеса в начале октября. По словам чиновника, неравенство в доходах станет самым большим вызовом для США на ближайшее десятилетие.
В сухих цифрах ежегодно составляемого Bloomberg "индекса миллиардеров" на текущий момент 1 процент населения США обладает состоянием в 34,2 триллиона долларов или третью от накопленных средств всех домохозяйств страны. Кроме того, на руках у столь мизерного количества американцев находится больше половины от всех активов на фондовом рынке США.