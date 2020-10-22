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22.10.2020 19:24
Рубрика: Экономика

Соло на трубе

Достраивать "Северный поток - 2" придется своими силами
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 240(8294)
Расширение санкций США против "Северного потока - 2", объявленное на днях, не остановит проект, хотя они могут сильно усложнить достройку газопровода, поскольку заканчивать его России придется своими силами, без помощи европейских партнеров.

О возможности такого сценария говорилось еще в начале года, когда санкции США коснулись только трубоукладчиков, участвующих в проекте, работающих на глубинах больше 30 метров. Тогда из-за этого суда швейцарской компании Allseas покинули место работ и сроки ввода "Северного потока - 2" пришлось перенести на неопределенное время. Расширенные санкции могут затронуть компании, устанавливающие оборудование на любые суда, в том числе вспомогательные и суда обеспечения, которые могут быть использованы для достройки российского газопровода, а также организации, финансирующие такие работы.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Из-за размытости формулировок в пояснительной записке госдепартамента США под угрозой применения санкций может оказаться любая компания, которая произведет какие-то работы на судах, связанных с российским газопроводом. В такой ситуации России остается только постараться минимизировать привлечение к достройке "Северного потока - 2" иностранных компаний. В некоторых случаях это будет сделать достаточно проблематично, но не невозможно. Например, логистическая база, где хранится оборудование для газопровода, находится в немецком порту Мукран. Перевозка расходных материалов оттуда в российский порт займет время и потребует дополнительных затрат.

"Санкции приведут к некоторой задержке в строительстве из-за необходимости поиска вариантов сервисного обслуживания и страхования, индифферентных к американскому давлению", - говорит гендиректор УК "Спутник - Управление капиталом" Александр Лосев. Еще в конце прошлого года, когда санкции были введены в первой редакции, без последних пояснений, говорилось, что у России есть все технические средства для достройки газопровода. Главная проблема была в трубоукладчике "Академик Черский", который требовал переоборудования под работы с трубами большего диаметра и тогда находился в порту Находка на Дальнем Востоке. С тех пор судно переместилось на Балтику и, по всей видимости, уже прошло модернизацию в Мукране.

"Главной мишенью санкций по-прежнему является судно "Академик Черский", которое, как предполагается, и будет заниматься достройкой трубопровода", - говорит руководитель отдела анализа акций "Финам" Игорь Додонов. - В настоящее время судно уже проходит испытания, и не исключено, что ему потребуются какие-то технические доработки, возможность осуществления которых и призваны заблокировать новые американские ограничения.

Размытость формулировок, определяющих санкции против "Северного потока - 2", ставит под удар все европейские компании, обслуживающие суда, участвующие в достройке газопровода

Стоит отметить, что "Газпром" и оператор строительства Nord Stream 2 AG не называют судно, которое будет производить укладку труб последнего участка газопровода. "Пока официально не объявлено, что именно "Академик Черский" будет достраивать трубопровод, ничто не должно мешать его переоборудованию, страхованию и так далее", - считает Додонов. - Когда же строительство возобновится, судно, конечно, подпадет под санкции, но с этим уже придется как-то жить.

В Минэнерго на запрос "РГ" от комментариев отказались. В "Газпроме" на запрос не ответили.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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