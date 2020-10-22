Джаред Лето снова сыграет роль Джокера в культовом фильме

Теперь Джаред Лето сыграет роль Джокера у режиссера Зака Снайдера - в фильме "Лига справедливости". Об этом сообщает портал Hollywood Reporter, не раскрывая своих источников своей информации. Музыкант-актер вновь перевоплотится в мрачноватого шутника и бузотера с зелеными волосами и черным чувством юмором.
Изначально, в сценарии ничего подобного не было. Но Джаред Лето так потребовался Заку Снайдеру в его режиссерской версии фильма, что нужные сцены и диалоги дописали. Актерский состав в итоге подобрался очень впечатляющий: Бен Аффлек, Эмбер Хёрд, Рэй Фишер, Галь Гадот…
Ожидается, что "Лига справедливости" Зака Снайдера выйдет в формате четырехсерийного мини-сериала на стриминговом сервисе HBO Max.
Кстати
Точной премьерной даты у этого фантастического эпика по-прежнему нет. Но эксперты уверяют, что работа идет быстро и поэтому фильм можно будет увидеть уже в первой половине 2021 года.