Эксперты обсудят, возможно ли высшее образование в онлайне

Можно ли перенести в онлайн высшее образование? Причем в высокотехнологичных отраслях? Такую идею эксперты обсудят на Форуме "Сильные идеи для нового времени", который проведут в ноябре в Сочи Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс.

Среди сфер, программы по которым предлагается вести в Сети, - энергетика, промышленное производство, транспорт, нано- и биотехнологии, производство композитных материалов. Но совсем от практики и оффлайна авторы инициативы уходить не планируют. Суть - в том, чтобы онлайн-платформы обеспечивали сетевое взаимодействие между вузами, властями, исследовательскими центрами и реальными компаниями - будущими работодателями для молодых специалистов.

Идея размещена на крауд-платформе.

- Рынок насыщен образовательными онлайн-программами, но специальности из разряда "профессий будущего" для реального сектора - энергетика, транспорт, промышленное производство, нанотехнологии, биотехнологии, производство композитных материалов, - не охвачены программами онлайн-обучения, - отметил член правления Фонда Росконгресс Юрий Черчес. - Проект позволит устранить дефицит специалистов в высокотехнологичных отраслях.

Обучение может идти на базе существующих ведущих вузов: у них есть факультеты, есть научная база. Вуз может отвечать за формирование программ в соответствии с образовательными стандартами, составлять учебные планы, проводить сессию, выдавать дипломы. А компания-оператор онлайн-программ займется созданием и поддержкой образовательной платформы, "упаковкой" учебной программы, дизайном цифрового учебного пространства, привлечением партнеров. И самое главное - будет помогать студентам проходить стажировки, трудоустраиваться.