Фракция "ЕР" объявила о поддержке проекта нового бюджета РФ

Фракция "Единая Россия" проголосует за принятие проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Такое решение депутаты приняли на сегодняшней встрече с министром финансов Антоном Силуановым. Об этом журналистам сообщил лидер фракции Сергей Неверов.

Вердикт "единороссов" связан главным образом с тем, что в документе предусмотрены средства на обеспечение социальных обязательств, а также в нем решаются все вопросы, связанные с поддержкой экономики, регионов, а также малого и среднего бизнеса в условиях пандемии. "Таким образом, в проекте бюджета отражены обозначенные ранее "Единой Россией" приоритетные направления", - заявил Неверов, подчеркнув, что фракция приняла решение консолидированно.

По итогам общения с Силуановым депутаты убедились, что в документе предусмотрены средства на дополнительную поддержку десяти регионов с низкой бюджетной обеспеченностью. Неверов напомнил, что такая программа была предложена спикером Госдумы Вячеславом Володиным в 2019 году, и в нынешнем году благодаря ей социально-экономическая ситуация в наименее обеспеченных регионах, по его словам, улучшилась.

Кроме того, продлевается программа льготной ипотеки на квартиры в новостройках под 6,5% годовых, заложены средства на благоустройство общественных пространств и дворовых территорий и на обновление общественного транспорта.

- Ключевое значение для нас имеют вопросы, связанные с комплексным развитием сельских территорий, - подчеркнул Неверов. - На развитие села направлены мероприятия не только государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", но и целого ряда других программ и национальных проектов. Общее финансирование, заложенное во всех программах на обустройство сел и деревень, составляет примерно 80 млрд рублей.

По словам главы фракции, депутаты от "Единая Россия" будут отслеживать расходование этих средств в своих регионах.

В "ЕР", кроме того, надеются, что в ходе реализации бюджета появятся дополнительные доходы, которые получится направить в первую очередь на проекты комплексного развития сельских территорий, а также на строительство и модернизацию автомобильных дорог.

Такие нормы, резюмировал Неверов, будут "способствовать улучшению качества жизни людей, развитию экономики регионов и страны в целом".

Первое чтение проекта нового бюджета планируется на 29 октября. Как заявил в ходе общения с министром Вячеслав Володин, при рассмотрении документа во всех чтениях планируется принять постановления, где депутаты хотят отразить ключевые проблемные вопросы. "И затем взять их на контроль с целью решения совместно с правительством", - подчеркнул он.