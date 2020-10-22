ФСБ показала видеокадры с задержанным за подготовку теракта

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, этот 21-летний гражданин занимался подготовкой к совершению теракта в одном из зданий органов власти с применением самодельного взрывного устройства. По данным ЦОС, указания о совершении преступления он получал от боевиков международных террористических организаций. После совершения резонансного теракта преступник планировал выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке для участия в деятельности террористических группировок.

На кадрах оперативного видео показан схрон террориста из досок и пленки, который был оборудован в одном из столичных парков. Перед осмотром оперативников укрытие проверили взрывотехники ФСБ. После чего было найдено взрывное устройство, компоненты которого эксперты исследовали на месте обнаружения.

Как сообщили в ФСБ, в оборудованном террористом тайнике обнаружены и изъяты компоненты самодельного взрывного устройства, а в используемых средствах связи - переписка с боевиками с обсуждением планируемого теракта, интернет-инструкции по изготовлению взрывчатых веществ. Также была обнаружена и видеозапись его так называемой "присяги" на верность главарям террористов.

В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.