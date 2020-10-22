Согласно предписанию Роспотребнадзора без болельщиков пройдет домашний матч "красно-белых" с ФК "Ростов" 31 октября. В заявлении Российская Премьер-лиги сказано: до особого распоряжения ограничение касается и следующих матчей "Спартака".

Напомним, во время матча "Спартак" - "Зенит" 3 октября не соблюдались масочный режим и социальная дистанция. Роспотребнадзор заподозрил московский клуб в превышении квоты болельщиков, обратился в суд. "Спартаку" выписан штраф в размере 300 тысяч рублей.

"Российская газета" уже неоднократно поднимала проблему поведения болельщиков в столь непростое для всех время

На проблему уже не раз обращала внимание "РГ". ФК "Спартак" как юрлицо соблюдает предписания Роспотребнадзора, доносит требования до болельщиков, уповая не только на законопослушность, но и на здравый смысл. Но фанаты хотят жить по своим, им одним известным правилам, причиняя вред команде, ставя под угрозу свое же здоровье.

Ведущие клубы, такие как "Реал" (Мадрид), немецкая "Бавария", французский "ПСЖ", английские "Челси", "МЮ", итальянский "Ювентус", другие спокойно играют на пустых стадионах. Игроки показывают мастерство, команды побеждают, болельщики переживают у ТВ-экранов. Все в безопасности, клубы не штрафуются, фанаты живы-здоровы. "Реал", к примеру, играет матч ЛЧ на маленьком стадиончике вместимостью 6500 человек. Какая разница, сколько мест, если зрителей не будет... Может, и "Спартаку" стоит сыграть в таком формате? Ведь время сейчас непростое. Победы, дружная игра, а не сетования на отсутствие болельщиков - вот что позволит "Спартаку", успешно начавшему сезон, стать ближе по классу к признанным футбольным грандам Старого Света.