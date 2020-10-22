Генконсульство РФ получило уведомление о задержании в США россиянина

Гражданин РФ задержан в США. Соответствующее уведомление от американских правоохранительных органов получило генеральное консульство России в Нью-Йорке.

В заявлении дипмиссии в Twitter отмечается, что россиянин (единственный из списка минюста США) в составе международной преступной группы задержан "по обвинению в сговоре с целью незаконного экспорта электронной техники". Его личность не уточняется.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря дипмиссии Алексея Топольского, задержанный россиянин пока не обращался к дипломатам за помощью.