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22.10.2020 13:40
Рубрика: Происшествия

Генпрокуратура выявила многочисленные нарушения прав детей-инвалидов

Текст: Иван Егоров
Генеральная прокуратура внесла представление руководителю Фонда социального страхования РФ после выявленных нарушений в сфере защиты прав детей-инвалидов. В частности, прокуратура потребовала привлечь к дисциплинарной ответственности виновных лиц Астраханского отделения ФСС и устранить нарушения законодательства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщили корреспонденту "РГ" в надзорном ведомстве, по поручению генпрокурора Игоря Краснова в ряде регионов были проведены проверки соблюдения прав детей, страдающих различными заболеваниями и детей-инвалидов.

Фото: Иван Егоров/ РГ
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В Астраханской области после проверки прокуратуры были выявлены многочисленные факты, когда почти 300 нуждающихся детей-инвалидов длительное время не обеспечивались креслами-колясками, ортопедической обувью, абсорбирующим бельем и другими средствами. А часть того, что в итоге закупалось по госконтрактам, оказывалось некачественным или бракованным.

Кроме того, по данным прокуратуры, нередко сотрудники отделения ФСС выдавали направления для получения детьми необходимых средств реабилитации c нарушением установленных законом сроков или затягивали выплату компенсации за самостоятельно приобретенные предметы.

По итогам проверки приняты меры прокурорского реагирования в целях восстановления прав 294 несовершеннолетних. В результате заключены новые контракты на поставку кресел-колясок, ортопедической обуви, ходунков и прочего. Сотрудники, ответственные за организацию закупок, по постановлениям прокурора подвергнуты административным штрафам, а пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

В то же время по инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество со стороны руководителя организации-поставщика, которая не изготовила и не поставила ортопедическую обувь, соответствующую условиям заключенного госконтракта.

Фото: iStock
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Как выяснилось, подобные проблемы, которые можно объяснить только профнепригодностью или равнодушием чиновников по отношению больным детям, существуют не только в Астраханской области. Например, в Краснодарском крае законным представителям четырех детей-инвалидов региональным отделением Фонда социального страхования необоснованно отказано в выплате компенсации за самостоятельное приобретение специальной ортопедической обуви. Для восстановления нарушенных прав прокуроры Центрального административного округа Краснодара и Курганинского района предъявили в суд исковые заявления, производство по которым прекращено в связи с добровольным исполнением требований прокуроров.

По результатам рассмотрения представления Минусинского межрайонного прокурора Красноярского края территориальный Фонд соцстрахования обеспечил ребенка-инвалида прогулочной и комнатной креслами-колясками.

В Саратовской области после внесения областной прокуратурой представления руководителю регионального отделения фонда было инициировано контрольно-заочное освидетельствование ребенка инвалида. По его результатам была разработана новая программа индивидуальной реабилитации. С учетом возрастных изменений ребенка ему выданы ходунки с дополнительной фиксацией тела, опоры для сидения, туторы на голеностопный сустав, ортопедическая обувь.

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Как подчеркнули в надзорном ведомстве, обеспечение надлежащего исполнения требований о реабилитации детей-инвалидов находится на постоянном контроле органов прокуратуры. Там также напомнили чиновникам всех уровней, что, согласно законам, таким детям гарантируется проведение реабилитационных мероприятий, получение технических средств реабилитации и предоставление услуг, право на компенсацию в случаях приобретения средств реабилитации и оплаты услуг за собственный счет.

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