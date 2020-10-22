Гинер намерен обратно выкупить акции ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о планах обратно выкупить акции клуба.

Весной 2020 года 77,63% акций АО ПФК ЦСКА стали принадлежать государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Это было сделано в счет конвертации долга клуба.

"Сегодня у нас есть конкретная сумма - стоимости этих акций. Теперь мы не платим проценты кредита, как это было раньше. А будем оплачивать "тело" и потихонечку выкупать акции. Когда мы выкупим какую-то часть этих акций, надеюсь, что ВЭБ все равно останется нашим партнером. Иметь рядом такого партнера и людей, которые так тебе помогают - здорово", - сказал Гинер Sport24.

По словам Гинера, он недолго думал о продаже акций клуба. Было непросто выплачивать проценты - 20-25 миллионов в год. Это не позволяло делать трансферы.

"Поймите, Игорь Иванович Шувалов вместе с ВЭБом сделали большое дело! Чтобы ЦСКА дальше развивался, а не потел. Поклон тем людям, которые пошли на это. И это все официально. Вы же понимаете, что такие вопросы решаются в том числе на уровне Правительства РФ. Но это правильно - ведь мы возвращаем деньги", - сказал Гинер.