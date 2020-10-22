Глава "Роснефти" призвал использовать опыт Китая в борьбе с пандемией

Равняться на Китай и использовать его опыт в борьбе с пандемией и восстановлении экономики призвал главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин на XIII Евразийском экономическом форуме, который проходит в Вероне.

По словам Сечина, восстановление мировой экономики и спроса на нефть может начаться уже в 2021 году. "Это сложная задача, но разрешимая. Хорошим примером является Китай, первым подвергшийся эпидемии. В кратчайшие сроки стране удалось преодолеть трудности и встать на путь восстановления экономики. По прогнозам МВФ и ОЭСР, уже в этом году ВВП Китая покажет рост около 2%, а в 2021-м страна может вернуться к прежним темпам роста порядка 8%", - заявил глава "Роснефти".

Китай, по имеющимся оценкам, не только не успел полностью использовать накопленные в хранилищах запасы нефти, но и в последние недели вновь нарастил ее импорт, уточнил Игорь Сечин: "Правильно было бы использовать опыт Китая в борьбе с вирусной пандемией, а не атаковать этот опыт - что, возможно, позволило бы принять более действенные меры и избежать второй волны напряжения".

Однако если вместо решения проблемы "будут продолжаться обвинения в отношении отдельных стран как "разносчиков" вируса и закрываться границы, то человечество, к сожалению, может еще не скоро справиться с пандемией", уверен Сечин. По его мнению, гораздо более рациональным и продуктивным подходом для мирового сообщества является не конфронтация, а объединение наших усилий для решения вызовов, встающих перед человечеством, как в экономике, так и в энергетике и охране окружающей среды и здоровья.