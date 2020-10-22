Голландский хакер угадал пароль Трампа от микроблога Twitter

Президент США Дональд Трамп оказался настолько предсказуемым, что хакер из Нидерландов Виктор Геверс смог с пятой попытки угадать его пароль от аккаунта в Twitter. По крайней мере, так он утверждает сам. О сенсационной истории поведала голландская газета De Volkskrant.

Кто бы мог подумать, что хозяин Белого дома придумает столь элементарный пароль - maga2020. Это не что иное, как аббревиатура главного предвыборного лозунга республиканца Make America Great Again ("Сделаем Америку снова великой"), который он активно цитирует в соцсетях. Как утверждает IT-специалист, ему удалось получить доступ к аккаунту Трампа в середине октября, то есть буквально на днях. В Белом доме, правда, скандальную новость отрицают. Специалисты по кибербезопасности из президентской администрации якобы не заметили никакой подозрительной активности на страничке главы государства.

К слову, четыре года назад хакер - опять же, голландский - тоже разгадал пароль Дональда Трампа. Им оказалась фраза yourefired ("ты уволен"). Что и говорить, в своеобразном чувстве юмора президенту США не откажешь.