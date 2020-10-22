Гонщики Грожан и Магнуссен покинули "Хаас"

Пилот команды "Формулы-1" "Хаас" датчанин Кевин Магнуссен вслед за Роменом Грожаном покинет в конце сезона американскую "конюшню".

Таким образом, состав гонщиков "Хааса" на следующий сезон полностью обновится. Магнуссен отметил, что он провел четыре прекрасных года в команде. О своем будущем он планирует сообщить позднее.

- Всем привет. Сезон "Формулы-1" 2020 года станет для меня последним в команде "Хаас". Оглядываясь назад, мы провели прекрасные четыре сезона. Быть частью совершенно новой команды было вызовом, который мне очень понравился, и это принесло мне огромный опыт. Я все еще работаю над своими планами. В этом сезоне впереди еще шесть гонок. Мне бы хотелось отдать все силы, чтобы финишировать на высоте. Спасибо всем за поддержку, - написал Магнуссен на своей странице в "Инстаграме".

Руководитель "Хааса" Гюнтер Штайнер поблагодарил Магнуссена и Грожана за время, проведенное в коллективе, и отметил их вклад в развитие команды.

- Ромен был фундаментальной частью нашего проекта, поскольку мы стремились привлечь на борт пилота, обладающего как скоростью, так и опытом. Его результаты в начале 2016 года были справедливой наградой не только за его собственный талант, но и за огромное количество усилий, которые команда приложила, чтобы быть в пелотоне в том сезоне. Когда через сезон к нам присоединился Кевин, мы немедленно начали набирать очки обеими машинами, и, конечно же, нельзя забывать первый двойной финиш в зачетной десятке в Монако. У нас много хороших воспоминаний, - приводит слова Штайнера официальный сайт "конюшни".