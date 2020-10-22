Компания Google спустя некоторое время после официального сообщения о "смерти" Play Music отключила фирменное приложение и закрыла веб-версию сервиса.

При запуске приложения пользователи видят сообщение о том, что Google Play Music больше не работает, и предложение перенести медиатеку в YouTube Music (или скачать на ПК).

Сайт музыкального сервиса позволяет загрузить или удалить музыкальную библиотеку, а также очистить историю рекомендаций. Воспроизведение музыки невозможно ни там, ни там.

Android Police предлагает необычный способ продолжить пользоваться Google Music через приложение (работает только для Android-устройств). Можно скачать более старую версию приложения и отключить для него автоматические обновления. Однако, возможно, эту лазейку могут прикрыть.