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Google окончательно "убила" свой музыкальный сервис

Текст:   Антон Благовещенский
22.10.2020,  
18:43
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Компания Google спустя некоторое время после официального сообщения о "смерти" Play Music отключила фирменное приложение и закрыла веб-версию сервиса.

При запуске приложения пользователи видят сообщение о том, что Google Play Music больше не работает, и предложение перенести медиатеку в YouTube Music (или скачать на ПК).

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Сайт музыкального сервиса позволяет загрузить или удалить музыкальную библиотеку, а также очистить историю рекомендаций. Воспроизведение музыки невозможно ни там, ни там.

Android Police предлагает необычный способ продолжить пользоваться Google Music через приложение (работает только для Android-устройств). Можно скачать более старую версию приложения и отключить для него автоматические обновления. Однако, возможно, эту лазейку могут прикрыть.

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