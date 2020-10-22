Госдеп США одобрил поставку Тайваню вооружений на 1,8 миллиарда долларов

Госдепартамент США одобрил возможные поставки вооружений китайскому Тайваню на сумму около 1,8 миллиарда долларов. Сообщение об этом в среду распространило американское Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности, отмечая, что в конгресс направлен требуемый сертификат о возможности продажи.

Речь идет о 135 крылатых ракетах воздушного базирования SLAM-ER и комплектующих на сумму свыше одного миллиарда долларов, пишет ТАСС. Также Тайвань может получить 11 установок HIMARS стоимостью 436 миллионов долларов, и шесть бортовых датчиков MS-110 для истребителей на 367 миллионов.

Ранее агентство Reuters сообщало, что стоимость поставок современных видов вооружений Тайваню может составить около пяти миллиардов долларов. По его данным, власти США предоставили конгрессу еще два вида вооружений: беспилотники Taipei MQ-9 и береговые ракетные комплексы.

Тайвань - самый большой китайский остров - находится под управлением собственной администрации, однако официальный Пекин считает его одной из провинций КНР. МИД Китая не раз заявлял, что выступает против любых поставок американских вооружений и военной техники Тайваню.