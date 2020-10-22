Госдума одобрила единую минимальную цену на сигареты

Ниже установленной цены табачная продукция не может быть реализована потребителям, говорится в законопроекте. Она должна индексироваться на основе рыночных механизмов, учитывающих факторы ценообразования, изменения ставок акцизов.

Как объяснили в Госдуме, сейчас устанавливается максимальная розничная цена, однако действующее законодательство допускает розничную продажу табачной продукции, цена которой может быть на 25% ниже максимума. А это может рассматриваться как скидка.

В связи с этим документ предлагает установить единую минимальную цену на табачную продукцию. Она будет являться индикатором, как для потребителей, так и для контролирующих органов, позволяющим выявить продукцию нелегального происхождения, считают разработчики

Правила будут применимы ко всем производителям и импортерам табачной продукции, а также предприятиям розничной торговли, обеспечивая равные условия для ведения бизнеса.

"Принятие предлагаемых изменений позволит избежать риска необоснованного занижения цен", - отметили авторы законопроекта (депутаты от "ЕР" и ЛДПР). Документ, по их оценке, поможет предотвратить насыщение российского рынка табачных изделий дешевой контрафактной и контрабандной продукцией. А это, в свою очередь, обеспечит повышение доходов государства от уплаты акцизов, НДС и налога на прибыль.