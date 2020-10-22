Госдума одобрила продление "дачной амнистии" на пять лет

Так называемая дачная амнистия существует в России уже 14 лет. Впервые она была введена с 1 сентября 2006 года. Сейчас законодатели хотят продлить этот порядок еще на 5 лет.

Возможно потому, что дачи во времена пандемии коронавируса приобрели новый статус - места не только для летнего отдыха, но и для постоянной жизни. Ведь ту же самоизоляцию легче переносить на природе.

Обо всех нюансах упрощенного порядка оформления дачной недвижимости в собственность "Российская газета" поговорила с первым заместителем председателя Мособлдумы, председателем Союза дачников Подмосковья Никитой Чаплиным.

Никита Юрьевич, сколько за время действия дачной амнистии появилось новых собственников?

Никита Чаплин: С начала амнистии права оформили более чем на 13 млн объектов недвижимости. При этом в России около 72 тысяч садоводческих и огороднических объединений, в которых насчитывается более 60 миллионов владельцев недвижимости.

Отмечу, что этой весной число жителей в садоводческих товариществах действительно увеличилось в 2 раза по сравнению с предыдущими сезонами. На свои дачи приехали сотрудники предприятий, студенты, школьники, которых отправили на "удаленку", пенсионеры. Отпуска также многим пришлось провести не на курортах, а на своих дачных участках. Поэтому многие стали вникать в вопросы оформления недвижимости. Узаконить недвижимость потребовалось и тем, кто решил подключить к дому коммуникации - водоснабжение, газ, и тем, кто решил сдавать дачу в аренду. Однако ограничения, введённые в 2020 году, существенно сократили возможность успеть воспользоваться дачной амнистией, которая должна завершиться 1 марта 2021 года.

Дачная амнистия - упрощенный порядок оформления в собственность строений - начала действовать с 2006 года. Дачники получили возможность оформить право собственности на свой земельный участок по одному правоустанавливающему документу: это мог быть акт, договор, свидетельство, выписка из похозяйственной книги. Для оформления строений сначала было достаточно заполнить декларацию на дом, гараж или хозблок и приложить документ о праве собственности на земельный участок, заплатив госпошлину 350 рублей. Постепенно порядок оформления строений усложнялся: с 1 января 2017 года потребовался дополнительный документ - технический план, составить который может только кадастровый инженер.

Строения, зарегистрированные после 1 января 2017 года, можно увидеть на публичной кадастровой карте: они обозначены красными прямоугольниками. То есть все строения, зарегистрированные начиная с 2017 года, "привязаны" к координатам на земле. В 2019 году появилось дополнительное требование - наличие внесенных в Единый государственный реестр данных о границах земельного участка, на котором возведено строение. Проще говоря, без межевания нельзя зарегистрировать ни одно строение на участке. И если в 2006 году у дачника на руках могло быть 2 свидетельства о праве собственности: на землю и на строения без каких-либо координат, то теперь при регистрации права собственности в ЕГРН вносятся сведения о координатах и земельного участка, и строения.

С 1 марта по 4 августа 2019 года дачная амнистия не работала, а действовал уведомительный порядок регистрации строений в СНТ: нужно было подавать уведомления о начале и об окончании строительства, то есть по сути проходить ту же процедуру, что и в населенных пунктах, где требовалось получение разрешения на строительство или реконструкцию жилого дома. Для получения от администрации уведомления о соответствии строения градостроительным параметрам приходилось дополнительно заказывать ГПЗУ (градостроительный план земельного участка), получать заключение об отсутствии полезных ископаемых, а в отдельных случаях согласование с Росавиацией (если шло строительство в приаэродромной территории аэропортов), а также с Управлением культурного наследия (если дача входит в территорию культурного наследия).

Учитывая, что, например, в Московской области 40% территории входит в приаэродромную зону, каждый третий заявитель должен был получать согласование. Процедура получения согласований, несмотря на поэтапную цифровизацию этих процессов, была достаточно сложной и затратной. Это существенно усложнило оформление в собственность домов в СНТ: за этот период было оформлено на 90% строений меньше, чем за аналогичные предыдущие периоды. По сути регистрация недвижимости в СНТ в период действия уведомительного порядка практически остановилась.

При подготовке законопроекта о продлении дачной амнистии до 2026 года законодатели учли многочисленные пожелания владельцев земельных участков для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства об упрощении процедуры регистрации строений. Развитие инфраструктуры в сельской местности, льготная ипотека для многодетных семей, "деревянная ипотека" дали толчок к малоэтажному строительству. С 2019 года многие семьи при выборе между квартирой или загородным домом все больше стали делать выбор в пользу собственного дома.

Так как с 1 января 2019 года градостроительные требования к жилым домам и в СНТ, и в населённых пунктах единые, а регистрация по месту жительства стала возможна и в садоводческих товариществах, законодателем предложено расширить положения дачной амнистии на участки в населённых пунктах. В связи с этим представляется, что 5-летний срок для упрощённого порядка регистрации недвижимости реален для всех, кто хочет узаконить свои права.

Дачная амнистия распространяется на какие-либо еще постройки, кроме домов? Что сейчас нужно, чтобы стать собственником дачи и другой недвижимости в упрощенном порядке?

Никита Чаплин: В упрощенном порядке можно зарегистрировать капитальные строения: жилой или садовый дом (не выше 20 метров и 3 этажей, на расстоянии не ближе 3 метров от забора), хозпостройку, гараж. Критерий капитальности строения - невозможность перенести его на другое место. Например, кирпичный дом можно только снести и построить заново, а строительную бытовку можно погрузить краном-манипулятором и установить на новом участке. Регистрировать ли каркасно-щитовые сборно-разборные дома - право каждого собственника. Встречаются и летние кухни, оборудованные по последнему слову техники: барбекю, водоснабжение, электричество. Их тоже можно отнести к капитальным постройкам. Важно отметить, что с 4 августа 2018 года, когда была введена в действие новая редакция Градостроительного кодекса, любая капитальная постройка может быть признана самовольной, если она не зарегистрирована.

Чтобы зарегистрировать строение или сооружение понадобится вызвать кадастрового инженера, который сделает замеры, определит координаты на участке и подготовит технический план.

И вот на этом этапе у большого числа владельцев участков возникают сложности. Если границы земельного участка не внесены в ЕГРН либо внесены неверно, сначала нужно правильно установить границы участка. С 4 августа 2019 года обязательное условие для регистрации строения - наличие внесенных в ЕГРН сведений о границах земельного участка. Если участок не прошел процедуру межевания или есть ошибки в границах, то Росреестр примет решение о приостановке регистрационных действий или об отказе в регистрации - в случае если ошибки не будут устранены.

Часто встречаются и системные реестровые ошибки, когда целый массив земельных участков поставлен на кадастровый учет с ошибкой. То есть у владельцев участков споров по заборам нет, линейные размеры соответствуют правоустанавливающему документу (например, участки по 6 соток размером 20 х 30 м), а когда кадастровый инженер "привязывает" дом к координатам, получается, что он формально попадает на границу между двумя участками, на чужой участок либо до внесенной в ЕГРН границы менее 3 метров.

При адекватных соседях вопрос решается по обоюдному согласию: тот же кадастровый инженер готовит межевые планы участков для исправления реестровых ошибок, и Росреестр вносит изменения в ЕГРН. Сложнее ситуация, когда соседи считают, что они не должны повторно платить за межевые работы по оформлению границ своего участка. Тогда приходится обращаться в суд и дело может затянуться на 6-12 месяцев.

Если с границами участка все в порядке, для регистрации строения нужно подать в Росреестр документ о праве собственности на земельный участок, технический план, подготовленный кадастровым инженером, декларацию об объекте недвижимого имущества (как правило, заполняет тот же кадастровый инженер на основании данных своего техплана), паспорт собственника и оплатить госпошлину в размере 350 рублей.

А что с землей? Как в упрощенном порядке оформить участок, который когда-то давали в пользование?

Никита Чаплин: В упрощенном порядке на основании любого правоустанавливающего документа можно оформить земельный участок, предоставленный до даты вступления в силу Земельного кодекса (до 30 октября 2001 года). Если земля была предоставлена для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального жилищного строительства, то "амнистия" для нее бессрочна.

Оформить в собственность можно только садовый участок? А огородный?

Никита Чаплин: Нет. Именно огородный нельзя. Его можно только оформить в долгосрочную аренду на 49 лет. Переоформить договор аренды огородного участка на право собственности сейчас можно только при условии изменения вида его разрешённого использования на "ведение садоводства", "для личного подсобного хозяйства" или "для индивидуального жилищного строительства". Решение об изменении вида разрешенного использования участка принимает в данном случае администрация муниципального образования. При этом участок в дальнейшем будет выставлен на торги - аукцион на право заключения аренды. После того, как арендатор построит и зарегистрирует жилой или садовый дом, он сможет выкупить этот участок в собственность без торгов за 3% от кадастровой стоимости.

После оформления дачи в собственность, насколько вырастут расходы семьи? Налоги большие?

Никита Чаплин: Многие дачники, не зарегистрировавшие права на свои строения, мотивировали свое нежелание оформлять собственность высокими налогами. Но это в большинстве случаев отговорки. Повышенный налог - 2% - предусмотрен только для владельцев коттеджей стоимостью свыше 300 миллионов рублей, это налог на роскошь. Федеральная налоговая ставка для остальных садовых и жилых домов составляет 0,1% от кадастровой стоимости, при этом у регионов есть право увеличения этой ставки не более чем до 0,3%. Если взять среднестатистический жилой дом площадью 150 кв метров в Московской области, то его кадастровая (инвентаризационная стоимость), приближенная к рыночной, составит 3,6 млн. рублей. При этом налогооблагаемая база для жилых и садовых домов уменьшается на 50 кв.м.

Таким образом, при ставке 0,1% налог составит 2400 рублей в год. Для работающего собственника это вполне по силам, а пенсионеры, многодетные и еще ряд льготных категорий граждан полностью освобождены от уплаты налога на 1 квартиру, 1 дом, 1 гараж и 1 хозпостройку, а также имеют налоговый вычет на 6 соток на 1 земельный участок. В дополнение к федеральным муниципалитеты вправе устанавливать и местные льготы, например, полностью освободить многодетную семью от земельного налога.

Поэтому бояться налогов не нужно, а стоит подумать, в какую сумму обойдутся возможные судебные расходы, если у соседа или администрации возникнут претензии о сносе самовольной постройки. Также если дом оформлен, то намного проще заключить договор со страховыми компаниями. А подвести магистральные коммуникации - газ и воду - можно только к зарегистрированным объектам недвижимости.

Могут ли отказать в оформлении участка и строений в собственность, если не утверждены правила землепользования и застройки и градостроительный план местности? А если могут, то что делать дачникам?

Никита Чаплин: Да, такая ситуация может возникнуть, однако это не лишает правообладателя ранее возникшего права на земельный участок. Если был получен отказ в оформлении по причине отсутствия ПЗЗ или градостроительного плана, рекомендуется обратиться в суд и оспорить этот отказ. В регистрации дома по дачной амнистии на уже оформленном в собственность земельном участке отказать не могут, если категория и вид разрешённого использования данного участка установлены.

Есть ли уже прецеденты, когда люди начали перестраивать свои садовые дома в жилые на дачных участках, чтобы потом в них прописаться? Насколько сложная процедура? Сколько в среднем денег нужно вложить в то, чтобы из летнего домика превратить его в жилище, пригодное для круглогодичного проживания?

Никита Чаплин: Как говорят, стройку можно только прекратить, но не закончить. Многие дачники начинали осваивать свои участки с небольших садовых домиков площадью 25-30 кв метров, которые постепенно достраивались и в итоге превращались в полноценные жилые дома от 100 кв метров. Стоимость реконструкции существенно зависит от первоначального состояния, конструкции и инженерного оборудования садового дома, в среднем она составляет 10 тыс рублей за квадратный метр.

Минимальные требования к жилому дому - наличие отопления и электричества и достаточной высоты жилых помещений (от 2,1 м). Причём отопление может быть и печным, а туалет на улице, главное - чтобы в доме круглый год можно было поддерживать температуру выше 18 градусов.

С 1 января 2019 года на территориях СНТ разрешили регистрацию в жилых домах в том же порядке, что и в населенных пунктах. Если раньше дачнику требовалось доказать, что это его единственное жилье, то теперь достаточно иметь в собственности жилой дом. Особого всплеска по регистрации жителей на дачных и садовых участках мы не наблюдаем, так как у большинства есть свои квартиры в городе. Прописка на даче больше актуальна для тех, кто строит своё первое жилье. Это жители, приехавшие из других регионов, либо молодые семьи, которые приняли решение строить собственный дом.

Важно отметить, что каждый собственник вправе выбрать, как регистрировать свой дом. Например, если садовый дом полностью соответствует критериям жилого дома, а многодетная семья стоит в очереди на улучшение жилищных условий, можно оформить дом как садовый, это не нарушение закона, чтобы не лишиться права на получение муниципального жилья.

Чтобы перевести садовый дом в жилой, нужно получить заключение о признании дома жилым, которое может подготовить юрлицо или ИП, являющиеся членом СРО в области инженерных изысканий. Далее необходимо обратиться в администрацию муниципального образования за постановлением, после чего документы передаются в Росреестр.

Практически завершен дачный сезон. Справляется ли инфраструктура с учетом увеличения дачников, решивших пережить коронавирус на природе? Или уже возникают сложности с тем же вывозом мусора, с парковками?

Никита Чаплин: Дачный сезон в этом году начался необычно рано - в апреле. Некоторые СНТ столкнулись с нехваткой электрических мощностей, были отдельные проблемы и с вывозом мусора, так как региональные операторы планировали свои работы в СНТ только в начале мая. Но за лето проблемы с вывозом мусора, доставкой дров и продуктов в СНТ решились. При дефиците электрической мощности некоторые дачники перешли с электроплит (это основной источник нагрузки на сеть) на газовые от баллонов (50-литрового баллона даже при интенсивном использовании хватает минимум на месяц).

Региональные и местные власти приложили максимум усилий для бесперебойного обеспечения потребностей дачников: на период пандемии поставщикам энергоресурсов было запрещено отключать потребителей при наличии текущей задолженности за коммунальные услуги за 2020 год, по всем населенным пунктам и СНТ было разрешено ездить автолавкам для доставки продуктов. Что касается парковки на территориях СНТ, это не вчера возникшая проблема, и каждый коллектив решил ее по-разному: в одних поселках созданы места для парковки автомобилей, в других уже несколько лет действует запрет на парковку машин на землях общего пользования - можно ставить авто только на своих участках.

Если пандемия коронавируса затянется, то многие так и останутся жить зимой на даче. Смогут ли СНТ обеспечить своевременную очистку улиц от снега, чтобы люди могли перемещаться, выезжать по делам и за покупками?

Никита Чаплин: На поддержку инфраструктуры СНТ в первую очередь нужны средства, которые дачники собирают из членских и целевых взносов. В 2020 году в весенне-летний сезон в СНТ возникла основная проблема в проведении общих собраний для утверждения бюджета, когда в регионах были введены ограничения на проведение публичных и массовых мероприятий, а также требование к самоизоляции жителей старшего возраста. Федеральные власти пошли навстречу дачникам и оперативно внесли поправки в закон и закрепили право дачников голосовать по всем вопросам в 2020 году заочно. Поэтому, думаю, что все СНТ смогут принять необходимые решения как по бюджету, так и по объему работ, в том числе о чистке снега в зимний период. Так что хорошие хозяева и дружные коллективы с проблемами справятся успешно.