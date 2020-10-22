Госдума одобрила заморозку накопительной части пенсии

Напомним, что с 2014 года отчисления в накопительную часть (6% от заработной платы россиян) направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему законодательству, эта норма действует до 2022 года включительно.

Замминистра финансов Антон Дрозов объяснил депутатам, что решение о продлении заморозки позволит обеспечить расходы на индексацию страховых пенсий темпами выше инфляции.

"Не можем оставить пенсионером без пенсии", - отметила, в свою очередь, депутат от "ЕР" Ольга Павлова, отвечая на критику представителей парламентской оппозиции. Она добавила, что пока взвешенного решения по поводу перспективы пенсионных накоплений нет.

Согласно пояснительной записке, в 2023 году взносы на обязательное пенсионное страхование пойдут в полном объеме на страховую пенсию, и это, как подчеркнули в кабмине, не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц. "Размер в 16% индивидуальной̆ части тарифа страховых взносов сохраняется", - подчеркнули разработчики.