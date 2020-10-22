Госдума одобрила заморозку накопительной части пенсии

Новости

Нарышкин: Власть в Беларуси пытаются сменить неконституционными методами 14:17
Магнуссен объявил об уходе из "Хааса" вслед за Грожаном 14:15
Аэропорт Симферополь запустит лоукост-рейсы из Москвы 14:07
Игорь Сечин: Установление барьеров неприменимо в энергетике 14:02
Авторы "Мира Дикого Запада" экранизируют "Сына" Ю Несбё для HBO 13:59
Прокурор попросила адвокатов Ефремова не критиковать Пашаева 13:57
На Урале задержали петербуржцев с семью килограммами наркотиков 13:57
Песков назвал безосновательными обвинения РФ в связи с выборами в США 13:43
Неизвестные ограбили машину инкассаторов "Банка Грузии" 13:42
Десять научных центров получат гранты на сумму более 200 млн рублей 13:38
Песков не подтвердил разговор Путина с Чубайсом об отставке 13:35
Глава Минздрава уйдет на самоизоляцию из-за коронавируса у члена семьи 13:33
Немецким спецслужбам разрешат взламывать компьютеры пользователей 13:33
Правительство сделает путевки в санатории более доступными для работающих 13:32
Кремль объяснил визит Нарышкина в Минск сотрудничеством в рамках СГ 13:30
Правительство выделит допсредства на поддержку промышленности 13:29
Мишустин призвал повышать дисциплину при работе над поручениями 13:26
СК начал расследование в отношении и.о. главы Petropavlovsk Мещерякова 13:25
Иркутская область получит 1,3 млрд рублей на жилье для пострадавших от наводнения 13:18
Гинцбург прокомментировал смерть участника испытаний вакцины AstraZeneca 12:59
Красноярский бизнесмен Анатолий Быков переведен под домашний арест 12:50
Лукашенко поблагодарил Нарышкина за сотрудничество 12:43
У 217 сотрудников ядерного центра в Снежинске выявили СОVID-19 12:40
Россия показала саперный мини-беспилотник "Стрекоза" 12:22
В Страсбурге отменили рождественскую ярмарку с шатрами 12:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Какие ключевые технологии помогут улучшить здравоохранение
Какие ключевые технологии помогут улучшить здравоохранение
22.10.2020 13:23
Рубрика: Экономика

Госдума одобрила заморозку накопительной части пенсии

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в первом чтении законопроект кабмина о продлении еще на год, до конца 2023 года заморозки накопительной части пенсии.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Напомним, что с 2014 года отчисления в накопительную часть (6% от заработной платы россиян) направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему законодательству, эта норма действует до 2022 года включительно.

Мишустин направил более 903 млн рублей на социальные доплаты пенсионерам

Замминистра финансов Антон Дрозов объяснил депутатам, что решение о продлении заморозки позволит обеспечить расходы на индексацию страховых пенсий темпами выше инфляции.

"Не можем оставить пенсионером без пенсии", - отметила, в свою очередь, депутат от "ЕР" Ольга Павлова, отвечая на критику представителей парламентской оппозиции. Она добавила, что пока взвешенного решения по поводу перспективы пенсионных накоплений нет.

Согласно пояснительной записке, в 2023 году взносы на обязательное пенсионное страхование пойдут в полном объеме на страховую пенсию, и это, как подчеркнули в кабмине, не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц. "Размер в 16% индивидуальной̆ части тарифа страховых взносов сохраняется", - подчеркнули разработчики.

Экономика Пенсии и пособия Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии Изменение пенсионного законодательства

Главное сегодня

Песков назвал безосновательными обвинения РФ в связи с выборами в США
Правительство сделает путевки в санатории более доступными для работающих
Кремль объяснил визит Нарышкина в Минск сотрудничеством в рамках СГ
Специалист Минздрава призвал не делать КТ на всякий случай
Гинцбург прокомментировал смерть участника испытаний вакцины AstraZeneca
Минфин разъяснил, к каким доходам будет применяться НДФЛ по ставке 15%
Как бизнесу пережить коронакризис