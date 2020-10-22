Госдума приняла поправки о защите пенсионных накоплений граждан

Сейчас организацию, управляющую пенсионными накоплениями, можно менять раз в пять лет. А если сделать это досрочно, то накопленный с момента предыдущего перехода доход теряется. Граждане несут убытки, о которых их обычно не предупреждают агенты-посредники. А эта проблема актуальна, ведь досрочный переход осуществляется почти всегда (по статистике кабмина, 98% от общего количества подаваемых заявлений по состоянию на 1 июля прошлого года).
Одной из причин такого количества заявлений о досрочном переходе в пояснительной записке названа финансовая заинтересованность представителей (агентов), привлекаемых НПФ.
- Как следует в том числе из обращений (жалоб) граждан, допускаются случаи как введения в заблуждение граждан, так и фальсификации договоров и заявлений застрахованных лиц о досрочном переходе к другому страховщику, - отметили инициаторы.
Законопроектом предлагается ввести прямой запрет на привлечение посредников (в том числе агентов, поверенных) в целях заключения ими договоров между гражданами и НПФ.
Кроме того, можно будет запретить Пенсионному фонду рассматривать заявления на перевод накоплений, поданные любым способом, за исключением личного визита в организацию.