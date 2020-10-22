Граждане смогут тратить до 78 тысяч рублей в год на социальные расходы

"Расходы на абонементы в фитнес-центрах фактически будут компенсироваться: физические лица смогут получить социальный налоговый вычет в сумме, потраченной на физкультурно-оздоровительные услуги в спортивных организациях", - объяснил Владимир Груздев.

По примерным оценкам, на начало года в стране действовали 3,5 тысячи фитнес-центров. В них занимались более 6,3 миллиона человек. В период введенных ограничительных мер большинство физкультурно-оздоровительных организаций столкнулись с финансовыми трудностями. Таким образом, подчеркивает эксперт, предложенные меры не только затронут миллионы наших граждан, но и фактически станут поддержкой отрасли. При этом официальный список организаций, предоставляющих такие услуги, сформирует Минспорта. Получить вычет гражданин сможет, если принесет в налоговую чеки именно из этих организаций.

Как пояснили в правительстве России, "оздоровительный" налоговый вычет планируется предоставлять в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тысяч рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ. Максимальный размер вычета может составить 15,6 тысячи рублей: 13 процентов от максимальной суммы в 120 тысяч рублей. То есть максимальная сумма - это расходы, а вычет - 13 процентов от понесенных расходов, именно их и вернут гражданину.

"Социальные налоговые вычеты по НДФЛ, по сути, представляют собой своеобразную форму участия государства в софинансировании социально значимых расходов граждан. Законом уже дается право на социальные вычеты на лечение, обучение, формирование пенсионных накоплений, благотворительность. Теперь у людей появится возможность получать налоговые вычеты и для компенсации расходов на занятие спортом", - рассказал Владимир Груздев.

Согласно данным Росстата, средняя зарплата по стране составляет порядка 50 тысяч рублей. Это значит, что в месяц человек выплачивает 6,5 тысячи рублей в качестве налогов на доходы физического лица. Общая сумма выплаченных НДФЛ за год в таком случае составляет 78 тысяч рублей.

"Сегодня такая сумма доступна ежегодно гражданам для оплаты лечения или обучения. Для получения налогового вычета необходимо обращаться в налоговую инспекцию", - пояснил председатель Правления АЮР.

В налоговой гражданину надо будет заполнить специальную декларацию и приложить к ней подтверждающие документы. Конечно, человек не сможет потратить сразу все сумму на что-то одно, например, покупку абонемента в фитнес-центре. Тем более, что сегодня абонементы для занятия фитнесом стоят намного дешевле. Но человек вправе оформить сразу несколько вычетов. Например, законом предусматривается налоговый вычет на благотворительность. Сумма социального вычета на благотворительные цели не может превышать 25 процентов полученного физическим лицом за год дохода.

Например, если гражданин получил за прошедший год доход в размере 400 тысяч рублей, то его работодатель уплатил в казну с его доходов НДФЛ - 52 тысячи рублей. В таком случае максимальный размер суммы, которую гражданин сможет вернуть в качестве вычета на благотворительность, составляет 13 тысяч рублей.

По закону максимальный совокупный налоговый вычет составляет 120 тысяч рублей, это значит, что гражданин в итоге может получить на руки 15,6 тысячи рублей. Однако есть исключения: по дорогостоящим видам лечения сумма налогового вычета принимается в размере фактически произведенных расходов, без учета указанного ограничения. Также в лимит "120 тысяч" не входят расходы на обучение детей налогоплательщика. Это, как поясняют эксперты, еще плюс 50 тысяч рублей или 6,5 тысячи на руки в качестве компенсации. Таким образом, в общей сложности гражданин, получающий среднюю зарплату, может получить в качестве компенсации за обучение детей и свою благотворительность до 22,2 тысячи рублей. Если же в течение года такой человек нес расходы на дорогостоящее лечение, то может вернуть из уплаченных налогов до 78 тысяч рублей.