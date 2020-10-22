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22.10.2020 17:49
Рубрика: Digital

Huawei представила серию смартфонов Mate 40

Текст: Иван Черноусов
Компания Huawei провела специальное онлайн-мероприятие, на котором представила линейку смартфонов Mate 40. Туда вошли три модели - "обычный" Mate 40, Mate 40 Pro, а также Mate 40 Pro+.

Кроме того, была показана дизайнерская версия, разработанная с известным автомобильным брендом - Porsche - Mate 40 RS Porsche Design.

Фото: пресс-служба Samsung
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Все модели работают на одном и том же процессоре - это Kirin 9000, разработанный по технологии 5-нм. Также новинки поддерживают сети пятого поколения - 5G. В России должны быть совместимы с сетями МТС и Tele 2. Кроме того, все устройства защищены по стандарту IP68 - они не боятся воды. Из-за американских санкций девайсы не поддерживают сервисы Google - пользователям придется работать со встроенным магазином приложений Huawei AppGallery. Управляются смартфоны операционной системой Android 10.

Huawei Mate 40 получил 6,5-дюймовый OLED-дисплей с поддержкой HDR10+ и частотой обновления экрана 90 Гц. Разрешение при этом составляет 2376 х 1080 пикселей. Смартфон обладает 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти. Камер при этом три -

Главный широкоугольный объектив получил разрешение 50 Мп с диафрагмой f/1.9, телефотообъектив на 8 мегапикселей с диафрагмой f/2.4 и "ультраширик" на 16 Мп с диафрагмой f/2.2. Поддерживается съемка видео в качестве 4К с частотой 60 кадров в секунду. Селфи камера получила сенсор на 13 Мп с диафрагмой f/2.4. Цена на Huawei Mate 40 на "некоторых рынках" составит 899 евро.

Huawei Mate 40 Pro получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей с поддержкой HDR10+ и частотой обновления экрана 90 Гц. Разрешение при этом чуть выше, чем у младшей модели и составляет 2772 х 1344 пикселей. Смартфон обладает 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти. Камер также три - широкоугольный объектив на 50 Мп с диафрагмой f/1.9, телефотообъектив на 12 мегапикселей с диафрагмой f/3.4 с пятикратным оптическим зумом и "ультраширик" на 20 Мп с диафрагмой f/1.8. Поддерживается съемка видео в качестве 4К с частотой 60 кадров в секунду. В отличие от обычного Mate 40, "про" версия умеет выполнять 3D-сканирование лица. Цена на Huawei Mate 40 Pro уже 1199 евро.

Фото: Apple
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Наконец, самая навороченная версия Mate 40 Pro+ получила точно такой же дисплей, как и у Mate 40 Pro, но при этом отличается более продвинутой системой камер. Здесь их целых четыре: широкоугольный объектив на 50 Мп с диафрагмой f/1.9, телефотообъектив на 12 мегапикселей с диафрагмой f/2.4 с трехкратным оптическим зумом, "ультраширик" на 20 Мп с диафрагмой f2.4 и еще один телефото объектив на 8 Мп с диафрагмой f/4.4 с десятикратным оптическим зумом. Цена в Европе 1399 евро.

Mate 40 RS Porsche Design представляет собой "прокачанную" версию Mate 40 Pro+ - он обладает вышеперечисленными характеристиками, но объем оперативной памяти составляет 12 Гб, а встроенной 512 Гб. Цена при этом составляет уже 2295 евро.

Как пишет 3DNews.ru, на российском рынке из всех представленных новинок ожидается только один смартфон - это Huawei Mate 40 Pro. Напомним, что его цена на европейском рынке составляет 1199 евро, а значит, можно предположить, что в Россию он попадет по цене примерно 100 тысяч рублей.

Digital Гаджеты РГ-Фото

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