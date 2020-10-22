Хуснуллин: 600 тысяч семей смогут оформить льготную ипотеку до 1 июля 2021 года

Продление программы льготной ипотеки под 6,5 процента позволит 600 тысячам семей улучшить жилищные условия, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе заседания правительства, на котором рассматриваются необходимые поправки в нормативные акты.

Национальным целями развития перед правительством поставлена задача к 2030 году обеспечить условия, чтобы ежегодно не менее 5 миллионов семей обзаводились новым жильем и строилось не менее 120 миллионов квадратных метров. Для этого в течение ближайших 10 лет необходимо возвести более одного миллиарда квадратных метров. "Реализация этой задачи возможна только лишь с системной работой по развитию ипотеки", - уверен зампред правительства.

Программа льготной ипотеки уже благоприятно сказалась на строительной отрасли и ипотечном кредитовании на первичном рынке жилья. Она позволила досрочно выполнить часть национальных целей развития, определенных главой государства к 2024 году. "К 2024 году должны были снизить среднюю ставку по стране ниже 8 процентов, но уже сегодня с уверенностью можно сказать, что мы по итогам этого года этот показатель национальной цели выполним. Уже сейчас средняя ставка по стране на уровне 7,5 процента", - подчеркнул Хуснуллин.

На программу приходится более 90 процентов всех кредитов на новостройки. "За время реализации программы выдано более 230 тысяч кредитов на 670 миллиардов рублей", - рассказал вице-премьер. Рекордным оказался сентябрь - выдано более 60 тысяч кредитов.

- Мы ожидаем, что продление программы позволит до конца года улучшить свои жилищные условия еще порядка 152 тысячам семей и еще порядка 300 миллиардов средств придет в экономику страны, - заявил Марат Хуснуллин. - А до 1 июля мы прогнозируем, что продление ипотеки позволит суммарно 600 тысячам семей улучшить свои жилищные условия на сумму порядка 1 триллиона 850 миллиардов рублей.