Хуснуллин: Цифровые технологии снижают себестоимость строительства

Правительство ведет работу по широкому внедрению BIM-технологий в строительстве. Об этом рассказал на коллегии Минстроя вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Я считаю, что это одна из основных точек роста - внедрение BIM-технологий, - подчеркнул Хуснуллин. - При правильном подходе, при применении цифровых технологий управления себестоимость строительства можно снизить до 20%".

Одна из задач правительства на ближайшее время - не допустить роста цен на жилье, сказал Хуснуллин. Также необходимо работать над максимальным увеличением предложения жилья, продолжить совершенствование законодательства (в работе находится еще около 30 поправок в законы, касающиеся строительства), а также завершить работу по созданию единого заказчика.