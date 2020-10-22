Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
15:51 22.10.2020

Хуснуллин: Цифровые технологии снижают себестоимость строительства

Фото: Виктор Кручинин/ТАСС Фото: Виктор Кручинин/ТАСС
Фото: Виктор Кручинин/ТАСС

Правительство ведет работу по широкому внедрению BIM-технологий в строительстве. Об этом рассказал на коллегии Минстроя вице-премьер Марат Хуснуллин.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Хуснуллин: 600 тысяч семей смогут оформить льготную ипотеку до 1 июля 2021 года

"Я считаю, что это одна из основных точек роста - внедрение BIM-технологий, - подчеркнул Хуснуллин. - При правильном подходе, при применении цифровых технологий управления себестоимость строительства можно снизить до 20%".

Одна из задач правительства на ближайшее время - не допустить роста цен на жилье, сказал Хуснуллин. Также необходимо работать над максимальным увеличением предложения жилья, продолжить совершенствование законодательства (в работе находится еще около 30 поправок в законы, касающиеся строительства), а также завершить работу по созданию единого заказчика.

Сейчас читают

Ипотека
12:53

В России продлили программу льготной ипотеки

В России продлили программу льготной ипотеки

Программа льготной ипотеки под 6,5 процентов продлевается до 1 июля 2021 года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Изначально она была рассчитана до 1 ноября и хорошо себя зарекомендовала", - подчеркнул глава кабмина

Жилая недвижимость
12:14

Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность

Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность

Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект о продлении дачной амнистии еще на 5 лет. Обо всех нюансах упрощенного порядка оформления дачи в собственность "РГ" поговорила с первым зампредседателя Мособлдумы Никитой Чаплиным

Недвижимость
19.10.2020

В каких регионах выросла аренда на частные дома

В каких регионах выросла аренда на частные дома

За год средняя стоимость аренды дома выросла на 7,3 процента, подсчитали эксперты. Рекордсменом роста ставок на аренду индивидуального дома стала республика Алтай. Цена домика в деревне здесь выросла на 49 процентов