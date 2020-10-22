"Я знаю, что вы сделали прошлым летом" станет сериалом

Появилось подтверждение прошлогодней информации, что линейка молодежных триллеров "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" всё-таки прирастет сериалом для Amazon.

Об этом пишет THR. Уточняя: шоу займется Сара Гудман, известная по взрывному сериалу "Проповедник", "Изгоям" и "Сплетнице", - как сценарист и шоураннер.

В основу ляжет первый фильм линейки, вышедший в 1997-м и основанный, в свою очередь, на одноименном романе 1973-го. Обещано, что сюжет при этом осовременят.

Студийные боссы дежурно заверяют, что счастливы дать еще одному молодежному культу девяностых вторую жизнь и авансом нахваливают Гудман.

По срокам и возможности участия в проекте актеров оригинала данных пока нет.

В "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" сыграли Сара Мишель Геллар, Райан Филипп, Дженнифер Лав Хьюитт и Фредди Принц-младший.

При бюджете в семнадцать миллионов долларов картина собрала в прокате 125, тем дав старт сиквелам - "Я всё ещё знаю, что вы сделали прошлым летом" (1998, 24 на 84 миллионов) и "Я всегда знал, что вы сделали прошлым летом" (2006, на видео).