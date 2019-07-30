Создатель "Пилы" перезапустит "Я знаю, что вы сделали прошлым летом"

Неутомимый австралийский режиссер, сценарист и продюсер Джеймс Ван, несмотря на свой довольно "юный" возраст (42 года) - уже один из самых авторитетных людей в индустрии теле- и киноужасов, призван вдохнуть жизнь в очередной классический жанровый проект.

Как сообщает Collider, на этот раз демиург "Пилы" ("Аннабель", "Астрала", "Заклятия", бесславной новой "Болотной твари", так далее) и постановщик "Аквамена" возьмет за жабры культовую молодежную линейку "Я знаю, что вы сделали прошлым летом", стартовавшую фильмом 1997 года.

Уточнено, что франшиза прирастет сериалом от Amazon Prime, в основу которого и ляжет оригинальная лента. В основе которой, в свою очередь, - одноимённый роман Лойс Данкана ("Отель для собак", "Дальше по коридору").

Команда подобралась обнадеживающая: помимо Вана, выступающего продюсером, это продюсер кинопервоисточников Нил Х. Мориц и Шэй Хаттен ("Джон Уик 3"), который напишет скрипт пилота шоу.

Даты и каст пока не заявлены - проект еще на самой ранней стадии.

В "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" сыграли Сара Мишель Геллар, Райан Филипп, Дженнифер Лав Хьюитт и Фредди Принц-младший. При бюджете в лаконичные семнадцать миллионов картина собрала в прокате 125, тем приговорив себя к сиквелам: "Я всё ещё знаю, что вы сделали прошлым летом" (1998, 24 на 84 миллионов) и "Я всегда знал, что вы сделали прошлым летом" (2006, на видео).

К слову, с 2014 года перманентно велись разговоры о полнометражном ремейке первой ленты, но воз с мертвой точки так и не был сдвинут.