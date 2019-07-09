Сэмюэл Л. Джексон снимется в перезапуске хоррор-серии "Пила"

Новая информация по перезапуску видной мясницкой хоррор-серии "Пила", которой - как недавно стало известно, занялся - к некоторому ужасу фанатов - чернокожий комик Крис Рок.

Он начал подтягивать к проекту, что называется, своих. Например, немаловажную роль в картине, согласно Variety, сыграет Сэмюэл Л. Джексон. А именно - отца главного героя, в исполнении Криса Рока.

Съемки фильма уже стартовали. Рок играет детектива, расследующего череду убийств. Его напарника играет британец итальянского происхождения Макс Мингелла (Ник из "Рассказа служанки"). Их начальницу - Марисоль Николс (Гермиона из "Ривердейла").

Постановщик картины - Даррен Линн Боусман, снимавший вторую, третью и четвертые части.

Премьера - 23 октября 2020 года.

Фильм станет уже девятым в серии. "Пила 8" вышла в 2017 году. Наша рецензия.

Ранее сообщалось, что перезапуск ждет серии "Пункт назначения" и "Обитель зла".