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22.10.2020 15:25
Рубрика: Культура

Яхина, Познер, Браун и еще 27 писателей запишут видеокнигу "30 глав"

Текст: Наталья Лебедева
Видеокнига "30 глав" - это 30 интервью с самыми известными современными писателями о жизни и творчестве, нашем прошлом, настоящем и о том, как через книги вглядеться в наше будущее. Проект в честь своего 30-летия запускает одно из крупнейших российских издательств АСТ.

Первую главу 22 октября в официальной группе АСТ в социальной сети "ВКонтакте" откроет журналист, телеведущий, писатель Владимир Познер, который уверен, что человек пишет, потому что не может иначе. "Писатели - это люди, которые обладают даром предвидения, чувствуют, что будет, задолго до того, как это произойдет, гораздо лучше политологов, футурологов. Это особые совершенно люди, и их надо лелеять, холить, беречь", - объясняет он.

Фото: Gettyimages
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Последним героем станет Дэн Браун, автор популярных бестселлеров "Код да Винчи", "Инферно", "Происхождение" и недавней сенсации - иллюстрированной книги для детей "Звериная симфония".

"Неправильный издатель, который не верит в вашу книгу и не продвигает ее, может уничтожить книгу и ее продажи. Хороший же издатель понимает, что делает, понимает рынок и предлагает ее правильным людям, может сделать вам карьеру. Это то, что случилось с "Кодом да Винчи", когда я сменил издательство на то, которое меня понимало", - рассказывает он в своем первом видеоинтервью, записанным специально для российской аудитории.

На непростые вопросы журналиста Никиты Пименова также отвечали Алексей Иванов и Гузель Яхина, Марина Степнова и Павел Санаев, Захар Прилепин и Сергей Шаргунов, Дмитрий Быков и Борис Акунин, Яна Вагнер и Сергей Лукьяненко, Лео Бокерия и Ася Казанцева, Людмила Улицкая и Александр Свияш, Любовь Казарновская и Александр Цыпкин. И это далеко не все герои нового проекта, каждый из которых, бесспорно, оставил свой след в современной литературе.

По словам генерального директора издательства АСТ Павла Гришкова, на протяжении 30 лет они работают над тем, чтобы каждый читатель мог встретиться со "своей" книгой.
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"Благодаря созвездию авторов это книжное путешествие порой непредсказуемое и спонтанное, порой - вдумчивое и умиротворяющее, но всегда - захватывающее. Юбилейный год АСТ выпал на непростое время, но тем и ценнее для всех нас становится книга, которая, как и прежде, служит подспорьем, отвечает на разные вопросы и увлекает за собой", - сказал он.

Культура Литература Гид-парк

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