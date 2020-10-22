Яхина, Познер, Браун и еще 27 писателей запишут видеокнигу "30 глав"

Видеокнига "30 глав" - это 30 интервью с самыми известными современными писателями о жизни и творчестве, нашем прошлом, настоящем и о том, как через книги вглядеться в наше будущее. Проект в честь своего 30-летия запускает одно из крупнейших российских издательств АСТ.

Первую главу 22 октября в официальной группе АСТ в социальной сети "ВКонтакте" откроет журналист, телеведущий, писатель Владимир Познер, который уверен, что человек пишет, потому что не может иначе. "Писатели - это люди, которые обладают даром предвидения, чувствуют, что будет, задолго до того, как это произойдет, гораздо лучше политологов, футурологов. Это особые совершенно люди, и их надо лелеять, холить, беречь", - объясняет он.

Последним героем станет Дэн Браун, автор популярных бестселлеров "Код да Винчи", "Инферно", "Происхождение" и недавней сенсации - иллюстрированной книги для детей "Звериная симфония".

"Неправильный издатель, который не верит в вашу книгу и не продвигает ее, может уничтожить книгу и ее продажи. Хороший же издатель понимает, что делает, понимает рынок и предлагает ее правильным людям, может сделать вам карьеру. Это то, что случилось с "Кодом да Винчи", когда я сменил издательство на то, которое меня понимало", - рассказывает он в своем первом видеоинтервью, записанным специально для российской аудитории.

На непростые вопросы журналиста Никиты Пименова также отвечали Алексей Иванов и Гузель Яхина, Марина Степнова и Павел Санаев, Захар Прилепин и Сергей Шаргунов, Дмитрий Быков и Борис Акунин, Яна Вагнер и Сергей Лукьяненко, Лео Бокерия и Ася Казанцева, Людмила Улицкая и Александр Свияш, Любовь Казарновская и Александр Цыпкин. И это далеко не все герои нового проекта, каждый из которых, бесспорно, оставил свой след в современной литературе.

По словам генерального директора издательства АСТ Павла Гришкова, на протяжении 30 лет они работают над тем, чтобы каждый читатель мог встретиться со "своей" книгой.

"Благодаря созвездию авторов это книжное путешествие порой непредсказуемое и спонтанное, порой - вдумчивое и умиротворяющее, но всегда - захватывающее. Юбилейный год АСТ выпал на непростое время, но тем и ценнее для всех нас становится книга, которая, как и прежде, служит подспорьем, отвечает на разные вопросы и увлекает за собой", - сказал он.