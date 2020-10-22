IATA: Риск заразиться коронавирусом в самолете минимален

Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) выпустила результаты исследования, согласно которым риск заразиться коронавирусом на борту самолета крайне низок. Согласно данным IATA, c января по июль 2020 было зарегистрировано 44 официальных случая заражения на борту при том, что за это время авиакомпании перевезли 1,2 млрд пассажиров. Таким образом, вероятность заболеть во время полета составляет 1 к 27 миллионам.

Особенности системы кондиционирования и фильтрации воздуха салонов современных самолетов позволяют свести к минимуму риск передачи вирусов. Этот вывод был подтвержден в ходе многомесячных испытаний, проводимых независимо сразу несколькими производителями зарубежной техники, которые пришли к одинаковым выводам. В рамках этого проекта компания Airbus использовала специально разработанные компьютерные 3D-модели, которые с высокой степенью точности воссоздали процесс перемещения воздуха в салоне самолета А320 с плотной рассадкой, основываясь на данных научной лаборатории компании по изучению воздуха в салоне самолетов, а также многочисленных испытаниях, проводимых на борту испытательного самолета как в полете, так и на земле.

В ходе испытаний были смоделированы разные ситуации на борту и проведена оценка перемещения частиц в воздухе салона во время дыхания пассажиров, разговоров, кашля и чихания. Одним из основных условий эксперимента было обязательное ношение масок всеми пассажирами. В общей сложности специалистами Airbus было смоделировано и проанализировано около 50 млн данных по салону самолета, включая скорость воздуха, направление его движения, температуру и другие показатели.

Специалисты подчеркивают: результаты исследования показали, что риск передачи вредных частиц в самолете в разы ниже, чем в любом другом общественном месте. Еще одним важным выводом эксперимента стало научное подтверждение того, что социальная дистанция между пассажирами сохраняется даже при плотной рассадке экономического класса. Иначе говоря, за счет полного обновления воздуха в салоне самолетов каждые 2-3 минуты, использования высокоэффективных HEPA-фильтров, которые удаляют до 99,9% всех частиц, распределению воздуха сверху вниз в пределах одного ряда, а также спинок впереди стоящих кресел возникают так называемые видимые и невидимые барьеры, предотвращающие или замедляющие распространение частиц в воздухе салона. На практике это означает, что даже когда в самолете все три кресла на одном ряду заняты и физическое расстояние между пассажирами составляет около 30 см, это обеспечивает тот же уровень безопасности, что и при соблюдении социальной дистанции в 1,8 метров в обычных условиях. Таким образом, особые условия на борту воздушного судна позволяют пассажирам соблюдать безопасную социальную дистанцию даже в условиях плотной рассадки.