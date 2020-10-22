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22.10.2020 14:02
Рубрика: Экономика

Игорь Сечин: Установление барьеров неприменимо в энергетике

Текст: Елена Березина

За последние годы инструменты санкционного давления, используемые США и ЕС, перешли на качественно новый уровень - теперь не требуется какого-либо обоснования для введения санкций, они могут быть введены практически в любой момент против любой компании или даже физического лица. С таким заявлением на XIII Евразийском экономическом форуме в Вероне выступил Игорь Сечин, главный исполнительный директор "Роснефти".

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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"Санкционная тематика мешает и будет мешать восстановлению рынков и мировой экономики. Яркий пример - давление на проект "Северный поток - 2", включенный в закон об оборонном бюджете США, - отметил он. - Пандемия показала неустойчивость существующей модели мировой экономики с ее длинными транспортными и производственными цепочками. Растет роль внутреннего рынка как инструмента поддержки экономики в условиях волатильности на мировых рынках".

По его словам, естественное желание стран гарантировать стабильность собственной экономики определенно приведет к протекционизму, регионализации торговли, локализации производств. "Однако обособление экономик и установление барьеров неприменимы в энергетике и ведут к разрушительным последствиям как для производителей, так и для потребителей энергоресурсов. Обеспечение взаимодействия между странами-производителями является гарантией обеспечения как энергетической, так и экономической безопасности, и важность этого взаимодействия будет только усиливаться", - уверен он.

Экономика Отрасли Энергетика Компании Нефть и газ Роснефть

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