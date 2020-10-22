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22.10.2020 21:44
Рубрика: В мире

Исполнилось 90 лет известному русисту Борису Фоминых

Текст: Елена Новоселова
Исполнилось 90 лет первому декану филфака Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Борису Фоминых. Он возглавлял филиал института в Чехии и был знаком с членами знаменитого Пражского кружка ученых-лингвистов, который основали такие звезды языкознания, как Якобсон и Трубецкой.

Традиционно в Чехии большое внимание уделялось русскому языку. Это было связано с первой волной русской эмиграции в 1922 году. Президент Масарик выделил стипендии русским эмигрантам, среди которых было много профессоров, все они занимались преподаванием языка. Был организован Пражский лингвистический кружок, очень многими членами Пражского кружка были русские.

Фото: iStock
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После Второй мировой войны русский в Чехии преподавали в школах, были кафедры в университетах, где преподавали бывшие эмигранты и сами чехи.

"Мой интерес к чешскому языку был очень ранним, - цитирует Бориса Фоминых пресс-служба вуза. - В аспирантуре я придумал название диссертации, которое предполагало сопоставление русского языка с каким-нибудь другим славянским языком. Выбрал чешский язык и получил годовую аспирантскую командировку в Прагу. Познакомился там с чешскими лингвистами, участниками Пражского кружка, с которыми потом дружил долгие годы. Переписывался с ними, когда работал в Сибири после аспирантуры. После переезда в Москву 50 лет назад связи укрепились, меня командировали в Чехию, так как я знал чешский, и у меня было много чешских знакомых. Так я стал директором филиала, последним директором, потому что в 1992 году филиал прекратил существование".

По словам филолога, интерес к русскому языку в Чехии сохраняется до сих пор. "Сейчас так называемая русистика немножко обеднела, отсутствуют кафедры, журналы на русском языке, но все равно внимание к нему сохранилось. Массового изучения нет, есть изучение, связанное с прагматикой, с торговыми, финансовыми и другими связями", - рассказывает русист.

В советские годы Борис Фоминых работал также в Министерстве просвещения СССР, курировал издание всех школьных учебников по русскому языку и литературе на советском пространстве.

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