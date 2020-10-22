Новости

Путин назвал свою главную цель и смысл жизни 20:21
Путин рассказал об отношении к критике Запада 20:19
Сербия экстрадировала в Россию "черного банкира" Марата Романова 20:16
Красноярского бизнесмена Быкова задержали в СИЗО 20:09
В Греции вводят комендантский час из-за COVID-19 20:07
Путин посоветовал не лезть к постсоветским странам со своими предложениями 20:04
Суд обязал Google снять ограничения на просмотр фильма "Беслан" на YouTube 19:49
НАТО объявила о создании космического центра на авиабазе Рамштайн 19:44
Сбербанк, ВТБ, Mail.ru и РЖД предупредили о штрафах за нарушение удаленки 19:31
Замкнутость мировых экономик выросла из-за пандемии 19:25
Путин: Никакие сокращения в силовых структурах пока не планируются 19:13
В Крыму приступили к вакцинации врачей от коронавируса 19:10
Путин: Надо создавать набор мер сотрудничества в сфере кибербезопасности 19:05
Вышел трейлер второго сезона "Дома с прислугой" Шьямалана 19:05
Путин: Проблема изменения климата требует реальных действий 18:57
Трое освобожденных из плена в Нигерии моряков вернулись в Крым 18:57
Путин заявил о кризисе нравственных ценностей в мире 18:53
Путин: Россия справится с санкциями 18:43
Путин призвал мир консолидироваться в борьбе с настоящими угрозами 18:42
Путин призвал сохранить ООН, Совбез и право вето 18:26
Берлинские музеи подверглись атаке вандалов 18:19
Путин: Коронавирус не отступил и до сих пор представляет угрозу 18:13
Путин ответил недоброжелателям России: "как бы не простудиться на ваших похоронах" 18:13
В Союзе дачников рассказали о налогах после оформления дачи в собственность 18:10
Путин: Настоящую демократию невозможно импортировать 18:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
23 октября - видеоинтерью с главврачом больницы N67
23 октября - видеоинтерью с главврачом больницы N67
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Какие ключевые технологии помогут улучшить здравоохранение
Какие ключевые технологии помогут улучшить здравоохранение
22.10.2020 19:01
Рубрика: Власть

Выбор без выбора

Переменные и постоянные факторы в российско-американских отношениях
Текст: Игорь Иванов (президент Российского совета по международным делам, министр иностранных дел России (1998-2004 гг.))
Российская газета - Федеральный выпуск № 240(8294)
Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 3 ноября.
Похоже, что дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом мало что изменят в уже сложившейся расстановке сил. Фото: Gettyimages Похоже, что дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом мало что изменят в уже сложившейся расстановке сил. Фото: Gettyimages
Похоже, что дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом мало что изменят в уже сложившейся расстановке сил. Фото: Gettyimages

Это событие находится в центре внимания не только в самих Соединенных Штатах, но и повсюду в мире. Кто бы что ни говорил о "закате Америки", США по-прежнему остаются ведущей мировой державой, от политики которой во многом, а порой и в решающей степени, зависят и международная безопасность, и глобальная экономика, и положение дел во многих других жизненно важных для всего человечества областях.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Путин: США уже не могут претендовать на исключительность

Как обычно бывает в таких случаях, многочисленные эксперты, аналитики и политические ясновидцы пытаются предсказать - кто же победит на выборах 3 ноября и кто в ближайшие четыре года будет править Америкой из Овального зала Белого дома: республиканец, нынешний президент Д. Трамп или же демократ, бывший вице-президент Дж. Байден. Даже сейчас, когда избирательная кампания уже вышла на финишную прямую, мало кто готов с уверенностью определить победителя.

Кипит дискуссия по этому поводу и в России. Связано это, разумеется, не с желанием каким-то образом повлиять на итоги выборов - такие фантазии могут рождаться только в головах у людей с больным воображением. Но в нашей стране есть понимание того, что с Соединенными Штатами нам и дальше придется так или иначе иметь дело, причем не по каким-то частным вопросам, а по всем ключевым проблемам внешней, да и внутренней политики России.

Судя по некоторым высказываниям официальных представителей, в Москве просматриваются определенные надежды на то, что Д. Трамп все же сохранит свой пост и с ним наконец-то удастся о чем-то договориться. А вот к демократам в лице Дж. Байдена отношение в России, мягко говоря, настороженное: от них ждут, скорее, новых неприятностей, чем новых возможностей. Да и в самих Соединенных Штатах многие полагают, что Кремль делает однозначную ставку на победу Д. Трампа. В американских средствах массовой информации нынешний президент США преподносится чуть ли не как друг президента России. И не только друг, но и последовательный лоббист российских интересов. А Дж. Байден вообще умудрился публично окрестить Д. Трампа "щенком Путина".

Беспрецедентная дипломатическая война превратила российское посольство в Вашингтоне в подобие осажденной крепости

Выгодна ли Москве победа нынешнего президента? Трамп действительно многократно высказывался с нескрываемой симпатией в отношении российского лидера, как, собственно, и в отношении лидеров Китая или даже Северной Кореи. Одновременно Д. Трамп не скупился на острую и даже эпатажную критику в адрес почти всех союзников США, Европейского союза и даже НАТО, не забывая при этом последовательно наращивать американский вклад в Североатлантический альянс, включая и его восточный фланг. Д. Трамп нанес немалый ущерб единству Запада, хотя возлагать на него ответственность за все трансатлантические проблемы было бы как минимум не совсем справедливым.

Вашингтон заявил о готовности переговоров с Москвой по продлению СНВ-3

Но изменились ли за последние четыре года в лучшую сторону отношения между Россией и США? К сожалению, на этот вопрос приходится давать отрицательный ответ. За эти четыре года в отношении Москвы вводились новые и новые экономические санкции по всем возможным поводам - от Украины до Сирии, от химического оружия до энергетического сотрудничества России и Германии. Против России продолжалась начатая еще при президенте Б. Обаме беспрецедентная дипломатическая война, превратившая российское посольство в Вашингтоне в подобие осажденной крепости. Администрация Д. Трампа вела политику жесткого и последовательного вытеснения Москвы с ее традиционных рынков вооружений. Произошло резкое усиление давления США на стратегических партнеров Москвы - от Ирана и Сирии до Кубы и Венесуэлы.

Могут сказать: сам-то Д. Трамп очень хотел наладить диалог с Россией, но ему просто не дали этого сделать. Не дали сенаторы и конгрессмены на Капитолийском холме. Не дали политические оппоненты в Демократической партии. Не дали чиновники в его собственной администрации, фактически саботировавшие любые, даже самые скромные попытки как-то договориться с Кремлем. Иными словами, Дональд Трамп хотел как лучше, а получилось как всегда.

Такая логика поклонников Д. Трампа в России и в США не вполне убедительна. Хотя бы потому, что далеко не во всех случаях Дональд Трамп действительно "хотел как лучше". Очень часто он, выражаясь фигурально, "бежал впереди паровоза" и становился не столько неохотным исполнителем чужих деструктивных решений, сколько их активным инициатором. Например, именно в Белом доме, а отнюдь не на Капитолийском холме созрела безумная идея полностью разрушить всю систему двустороннего российско-американского контроля над стратегическими вооружениями. Именно Д. Трамп как верховный главнокомандующий дважды принимал решения о нанесении ракетных ударов по военной инфраструктуре Сирии. И список таких "инициатив" Белого дома можно продолжить почти до бесконечности.

Кроме того, в политике сами по себе желания или внутренние установки тех или иных лидеров мало что значат. Политика, как хорошо известно, - искусство возможного. Ценность имеет способность лидеров достигать поставленных ими целей. Не так уж важно, как Дональд Трамп относится к Владимиру Путину. Гораздо важнее то, что за время его президентства российско-американские отношения не стали лучше ни в одном из своих измерений. Напротив, на протяжении всех четырех лет продолжалось быстрое ухудшение отношений по всем направлениям. И конца этому ухудшению, к сожалению, пока не видно.

Опыт администрации Д. Трампа подтверждает, что только сильный американский президент, опирающийся на широкую и устойчивую внутреннюю поддержку, способен направить отношения между Вашингтоном и Москвой в конструктивное русло. Дональд Трамп оказался в общем-то слабым президентом, не имеющим ни собственной программы, ни устойчивой поддержки в обществе, а американская элита все эти три с половиной года оставалась расколотой. Причем основная часть американской элиты оказалась не на стороне Трампа. На этом фоне отношения с Россией превратились в разменную монету, стали предметом спекуляций, а не серьезной взвешенной политики.

Значит ли это, что России выгодна победа Дж. Байдена? Совсем не обязательно. Ведь политический и, говоря шире, социальный раскол США не будет преодолен в ноябре, а сторонники нынешнего президента едва ли будут готовы на безоговорочную капитуляцию. Ожесточенная политическая борьба внутри США будет продолжаться независимо от исхода выборов. Поэтому трудно рассчитывать на какие-то принципиальные сдвиги в двусторонних российско-американских отношениях. Для таких сдвигов у Дж. Байдена, насколько можно судить, нет ни политической воли, ни необходимого политического капитала.

Фото: World Economic Forum/ wikimedia.com
Эксперты "Валдая" обсудили "новую холодную войну" между США и Китаем

Вместе с тем, учитывая большую "зависимость" Дж. Байдена от аппарата Демократической партии, можно ожидать, что его политика в отношении России будет более предсказуемой. Иными словами, наряду с жесткой позицией по многим проблемам мировой политики, нельзя исключать взвешенной позиции по некоторым вопросам стратегической стабильности и прежде всего в том, что касается контроля над вооружениями.

Безотносительно к тому, какая конкретно партия будет хозяйничать в Белом доме и доминировать на Капитолийском холме, надо быть готовыми к тому, что отношения между Россией и США в ближайшие годы останутся преимущественно отношениями конфронтации и соперничества и лишь в незначительной мере - отношениями взаимовыгодного сотрудничества. А следовательно, задача следующих четырех лет для российской дипломатии на американском направлении будет сводиться главным образом к снижению рисков и издержек, связанных с этой конфронтацией и соперничеством. Решение этой, казалось бы, скромной задачи потребует от Москвы предельной собранности, внимательности и гибкости. Ставки в этой игре слишком высоки, чтобы поддаваться на провокации и давать волю эмоциям в ущерб стратегическим интересам.

Власть Позиция Россия и США Выборы президента США-2020

Главное сегодня

Владимир Путин: необходимости закрывать предприятия нет
Путин: Россия не испытывает никаких опасений по поводу Турции
Сбербанк, ВТБ, Mail.ru и РЖД предупредили о штрафах за нарушение удаленки
В России продлили программу льготной ипотеки
Мишустин посмертно наградил медработников, помогавших больным с коронавирусом
Как будем отдыхать в 2021 году
Кабмин поддержал продление "дачной амнистии" до 2026 года