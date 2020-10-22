Фитнес-индустрия адаптировала ранее разработанные совместно с Роспотребнадзором рекомендации по работе отрасли в период пандемии. Обновленный протокол безопасной работы (копия есть у "РГ") был представлен на совещании правительства.

В документе учтены все возможные формы социального взаимодействия между людьми в условиях фитнес-клубов, а также прописаны меры по их безопасному соблюдению. В частности, описаны алгоритмы взаимодействия по моделям "работник - работник", "работник - посетитель", "посетитель - посетитель" и даже протокол логистики работников и посетителей.

Свежие корректировки антиковидных мер тоже учтены, подчеркнула президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева. "Например, в Москве было добавлено обязательное тестирование на COVID-19, и это вошло в московский защитный протокол, где-то дополнительные корректировки в регионах были чуть жестче, а где-то чуть мягче. Но мы считаем, что созданный защитный протокол - единственный правильный документ, в рамках которого можно работать индустрии", - сказала Киселева.

В России на конец 2019 года насчитывалось 13 тысяч объектов физкультуры и массового спорта, в том числе 3,5 тысячи мультифункциональных фитнес-клубов. Емкость этого рынка оценивается в 167 млрд рублей, при числе занятых в 768 тысяч человек и налоговой базой в 43,64 млрд рублей ежегодных отчислений. По оценке АОФИ, посещаемость фитнес-клубов сейчас находится на уровне 50-60% от прошлогодней, а весенние ограничения из-за пандемии не пережил каждый пятый фитнес-клуб. За время пандемии фитнес-индустрия потеряла около 50-55 млрд рублей, недополученную валовую выручку в данный момент в отрасли оценивают в 30-50%.