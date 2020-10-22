Новости

Рябков: США не готовы к продлению СНВ-3 21:55
Чалов не попал в стартовый состав ЦСКА на матч против "Вольфсберга" 21:41
Косачев: События в Киргизии не сказываются на сотрудничестве Москвы и Бишкека 21:28
Гинер намерен обратно выкупить акции ЦСКА 21:24
Путин считает, что условия сделки ОПЕК+ менять не нужно 21:12
Минстрой предложил россиянам обучиться BIM-технологиям 21:09
Количество военнослужащих с коронавирусом превысило 2 300 человек 21:02
Путин прокомментировал возможность остаться на посту президента после 2024 года 21:00
Рапота: Сообщества стран более предсказуемы, чем отдельные государства 20:55
Путин оценил возможность военного союза России и Китая 20:38
Путин рассказал, что скучает по детям 20:35
Путин назвал свою главную цель и смысл жизни 20:21
Путин рассказал об отношении к критике Запада 20:19
Сербия экстрадировала в Россию "черного банкира" Марата Романова 20:16
Красноярского бизнесмена Быкова задержали в СИЗО 20:09
В Греции вводят комендантский час из-за COVID-19 20:07
Путин посоветовал не лезть к постсоветским странам со своими предложениями 20:04
Суд обязал Google снять ограничения на просмотр фильма "Беслан" на YouTube 19:49
НАТО объявила о создании космического центра на авиабазе Рамштайн 19:44
Сбербанк, ВТБ, Mail.ru и РЖД предупредили о штрафах за нарушение удаленки 19:31
Замкнутость мировых экономик выросла из-за пандемии 19:25
Путин: Никакие сокращения в силовых структурах пока не планируются 19:13
В Крыму приступили к вакцинации врачей от коронавируса 19:10
Путин: Надо создавать набор мер сотрудничества в сфере кибербезопасности 19:05
Вышел трейлер второго сезона "Дома с прислугой" Шьямалана 19:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
23 октября - видеоинтерью с главврачом больницы N67
23 октября - видеоинтерью с главврачом больницы N67
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Какие ключевые технологии помогут улучшить здравоохранение
Какие ключевые технологии помогут улучшить здравоохранение
22.10.2020 20:25
Рубрика: Спорт

Когда-то все качается

Фитнес-клубы ищут баланс между работой и безопасностью
Текст: Светлана Ментюкова
Российская газета - Федеральный выпуск № 240(8294)
Фитнес-индустрия адаптировала ранее разработанные совместно с Роспотребнадзором рекомендации по работе отрасли в период пандемии. Обновленный протокол безопасной работы (копия есть у "РГ") был представлен на совещании правительства.

В документе учтены все возможные формы социального взаимодействия между людьми в условиях фитнес-клубов, а также прописаны меры по их безопасному соблюдению. В частности, описаны алгоритмы взаимодействия по моделям "работник - работник", "работник - посетитель", "посетитель - посетитель" и даже протокол логистики работников и посетителей.

Фото: iStock
До какого возраста пенсионеры могут заниматься в фитнес-клубе

Свежие корректировки антиковидных мер тоже учтены, подчеркнула президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева. "Например, в Москве было добавлено обязательное тестирование на COVID-19, и это вошло в московский защитный протокол, где-то дополнительные корректировки в регионах были чуть жестче, а где-то чуть мягче. Но мы считаем, что созданный защитный протокол - единственный правильный документ, в рамках которого можно работать индустрии", - сказала Киселева.

В России на конец 2019 года насчитывалось 13 тысяч объектов физкультуры и массового спорта, в том числе 3,5 тысячи мультифункциональных фитнес-клубов. Емкость этого рынка оценивается в 167 млрд рублей, при числе занятых в 768 тысяч человек и налоговой базой в 43,64 млрд рублей ежегодных отчислений. По оценке АОФИ, посещаемость фитнес-клубов сейчас находится на уровне 50-60% от прошлогодней, а весенние ограничения из-за пандемии не пережил каждый пятый фитнес-клуб. За время пандемии фитнес-индустрия потеряла около 50-55 млрд рублей, недополученную валовую выручку в данный момент в отрасли оценивают в 30-50%.

Спорт Спортивная жизнь Физкультура Экономика Бизнес Правительство Роспотребнадзор

Главное сегодня

Владимир Путин: необходимости закрывать предприятия нет
Путин: Россия не испытывает никаких опасений по поводу Турции
Сбербанк, ВТБ, Mail.ru и РЖД предупредили о штрафах за нарушение удаленки
В России продлили программу льготной ипотеки
Мишустин посмертно наградил медработников, помогавших больным с коронавирусом
Кокорин забил первый мяч за "Спартак"
В России закрылось летнее трансферное окно