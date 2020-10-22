В России традиционно мало католиков. Но новость про одобрение Папой Франциском государственной легализации однополых браков имеет огромное и неконфессиональное значение. Для большинства россиян Католическая церковь не родная, но для всякого учившегося в университете огромное значение имеет многовековая католическая христианская культура, такое ощущение, что сегодня трещат ее основы и основы мировосприятия нормального современного человека, чье мировоззрение продолжает формироваться в рамках христианских ценностей. Как в России католики, православные, религиоведы видят происшедшее - в материале "РГ".

Роман Силантьев, религиовед, профессор Московского лингвистического университета:

- Слова Папы Римского о необходимости государственной лояльности к однополым союзам - это катастрофические слова для Католической церкви (Католическая церковь - самая большая из христианских церквей, в ней более миллиарда человек). И очень неприятные для всего христианского мира. Такие заявления потрясают все основы. Сразу возникает вопрос, так когда Католическая церковь была права: когда осуждала гомосексуальные связи и не помышляла называть их браком, или сейчас, когда говорит, что в принципе ничего такого уж сильно страшного в этом нет, пусть живут "в браке". Раз уж они такие грешники, то пусть их грех узаконят.

Это мощнейший сдвиг того самого пресловутого "окна Овертона" - грех по сути легализован, с ним не борются, но говорят: пусть, раз уж такие люди есть, они будут легализованы. Для политических или государственных организаций это еще допустимо. Когда-то за супружескую неверность у нас карали законодательно, потом перестали по причине смягчения нравов, видимо, так можно и с гомосексуальными связями. Но не в Церкви. Для религиозных организаций это подрыв устоев. За этим открывается возможность бездны изменений, способных превратить Католическую церковь в то, чем она не должна быть. В нечто, что будет чутко реагировать на изменения в современной политической системе ценностей и немедленно вводить у себя соответствующие поправки - цветные имеют преимущества перед белыми, нужен определенный процент небелого духовенства, женщины могут быть священниками и епископами... И почему глава церкви Папа - не оскорбляет ли это кого-то по гендерному признаку. Если уж "прогибаться под изменчивый мир", то целиком.

Это все очень бьет по нормальным католикам, догадываюсь, какие чувства они испытывают. Думаю, что они в глубоком замешательстве. Наверняка хотят сохранить верность своей Католической церкви, но понимают, что она уже не та, в которой они родились и выросли. Сегодня в кино и литературе сложился архетип католического священника - соблазнителя мальчиков. И вместо того чтобы жестко бороться с этим явлением и восстанавливать репутацию, они вдруг - устами Папы - дают гомосексуализму "зеленый свет"?

Мне кажется, что возможен раскол Католической церкви. Причем несравнимый с прежними. В Колумбии или Ирландии, везде, где еще остались нормальны католики, этот раскол будет крупнейшим.

Жан-Франсуа Тири, католик, руководитель культурного центра "Покровские ворота" в Москве:

- Слова Папы Франциска о легализации однополых браков - не из официального документа Церкви. Какое-то интервью в каком-то фильме, явно какой-то отрывок, в этом еще надо внимательно разобраться.

Как я понимаю, для Католической церкви и для Папы невозможно благословение гомосексуального союза. И вот именно из-за того что Церковь не может принять и благословить такой союз, она соглашается с тем, чтобы о таких людях позаботилось государство. Чтобы у них была возможность, как у обычных семей, меньше платить налогов, заботиться друг о друге, приходить в больницу. Конечно, все сказанное Папой даст резонанс. Но, я думаю, никто не отменит Библию и суждения Библии по поводу гомосексуальности. В словах же Папы я предполагаю человеческий взгляд на таких людей: не оправдывать грех, но не бросать грешников на произвол. Есть ли в этом угрозы потрясения основ? Читая заголовки, я подумал, что все-таки нет. Речь лишь о заботе, а не об оправдании греха и благословении его. Но мне нужно время еще почитать и подумать над этим.

Алексей Варламов, писатель:

- Меня не трогает эта новость. Это дело католиков, пускай они сами разбираются. Но я считаю, что в общественном сознании теме сексуальных отношений между людьми придается слишком большое значение. Наверное, неправильно дискриминировать гомосексуалистов, но куда важнее то, что эта тема обсуждается больше, чем она того заслуживает. Это личное дело каждого. А если она беспокоит верующего, то пусть он обсуждает ее с духовником.