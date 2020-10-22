Слова Франциска немедленно разлетелись по всем мировым СМИ с пометкой "молния", и преподносились чуть ли не как coming out Святого престола. Однако, если приглядеться, неожиданной эту новость можно назвать разве что с большой натяжкой. Нынешний понтифик в бытность архиепископом Буэнос-Айреса уже поддерживал гомосексуальные гражданские союзы как альтернативу однополым бракам. А в 2013 году, беседуя с журналистами на борту самолета по окончании недельного визита в Бразилию, Папа подтвердил позицию Римско-католической церкви, которая считает греховными акты однополой любви, но не гомосексуальную ориентацию как таковую. "Если человек - гей и обладает доброй волей и стремится к Богу, кто я такой, чтобы судить его?" - сказал тогда Франциск.
Правда, в том же году в книге "На небе и на земле" Франциск, не отвергая возможность однополых союзов, назвал законы, "приравнивающие" гомосексуальные отношения к браку, "антропологической регрессией". На последующие высказывания оказывали воздействие внешние факторы. Так, в 2016 году, по требованию Европейского суда по правам человека, в Италии были легализованы однополые гражданские союзы (но не браки), против которых активно выступали католические организации и партии консервативного толка. Это не помешало Папе заявить почти сразу, что гомосексуалы заслуживают уважения и не должны подвергаться дискриминации.
Как полагают ватиканисты, принципиальная разница между прошлыми высказываниями Франциска и его последним заявлением заключается главным образом в том, что он впервые за свое пребывание на папском престоле открыто поддержал идею принятия соответствующих законов, направленных на защиту прав представителей сексуальных меньшинств. Возникает закономерный вопрос: пошел ли Франциск против течения, отступив от доктринальной позиции Святого престола, которую соблюдали все его предшественники?
Ксендз Казимеж Сова:
- Высказывание Папы в документальном фильме - это не то же самое, что провозглашение этих слов с амвона или включение их в энциклику. Тем не менее Папа - глава Церкви, и даже его личные суждения - это разъяснения отношения Церкви и церковной науки к различным явлениям. Тема права однополых пар на гражданские союзы сейчас активно обсуждается по всему миру. И многие католические теологи, в основном на Западе и в США, считают, что государство должно обеспечить такое гражданское право каждому члену общества, в том числе и геям, и лесбиянкам.
Мне кажется, что в связи с этим Папа Франциск хотел сказать, что в современном государстве никто не может быть лишен своих прав. При этом Понтифик говорит не о браках для этой группы людей, а именно о гражданских союзах, о защите прав, полагающихся им как членам общества. Это принципиальная разница, потому что из этого следует, что учение Церкви о браке как союзе женщины и мужчины не претерпело изменений. Церковь по-прежнему считает, что в брак могут вступать только лица противоположного пола. Но высказывание Папы вызвало много дискуссий и удивило многих людей также и в церковном сообществе, так что сейчас все ждут от Ватикана какого-то разъяснения, как следует понимать эти неожиданные слова.
Подготовила Ариадна Рокоссовская
Общая христианская беда?
Роман Силантьев, религиовед, профессор Московского лингвистического университета:
- Слова Папы Римского о необходимости государственной лояльности к однополым союзам - это катастрофические слова для Католической церкви (Католическая церковь - самая большая из христианских церквей, в ней более миллиарда человек). И очень неприятные для всего христианского мира. Такие заявления потрясают все основы. Сразу возникает вопрос, так когда Католическая церковь была права: когда осуждала гомосексуальные связи и не помышляла называть их браком, или сейчас, когда говорит, что в принципе ничего такого уж сильно страшного в этом нет, пусть живут "в браке". Раз уж они такие грешники, то пусть их грех узаконят.
Это мощнейший сдвиг того самого пресловутого "окна Овертона" - грех по сути легализован, с ним не борются, но говорят: пусть, раз уж такие люди есть, они будут легализованы. Для политических или государственных организаций это еще допустимо. Когда-то за супружескую неверность у нас карали законодательно, потом перестали по причине смягчения нравов, видимо, так можно и с гомосексуальными связями. Но не в Церкви. Для религиозных организаций это подрыв устоев. За этим открывается возможность бездны изменений, способных превратить Католическую церковь в то, чем она не должна быть. В нечто, что будет чутко реагировать на изменения в современной политической системе ценностей и немедленно вводить у себя соответствующие поправки - цветные имеют преимущества перед белыми, нужен определенный процент небелого духовенства, женщины могут быть священниками и епископами... И почему глава церкви Папа - не оскорбляет ли это кого-то по гендерному признаку. Если уж "прогибаться под изменчивый мир", то целиком.
Это все очень бьет по нормальным католикам, догадываюсь, какие чувства они испытывают. Думаю, что они в глубоком замешательстве. Наверняка хотят сохранить верность своей Католической церкви, но понимают, что она уже не та, в которой они родились и выросли. Сегодня в кино и литературе сложился архетип католического священника - соблазнителя мальчиков. И вместо того чтобы жестко бороться с этим явлением и восстанавливать репутацию, они вдруг - устами Папы - дают гомосексуализму "зеленый свет"?
Мне кажется, что возможен раскол Католической церкви. Причем несравнимый с прежними. В Колумбии или Ирландии, везде, где еще остались нормальны католики, этот раскол будет крупнейшим.
Жан-Франсуа Тири, католик, руководитель культурного центра "Покровские ворота" в Москве:
- Слова Папы Франциска о легализации однополых браков - не из официального документа Церкви. Какое-то интервью в каком-то фильме, явно какой-то отрывок, в этом еще надо внимательно разобраться.
Как я понимаю, для Католической церкви и для Папы невозможно благословение гомосексуального союза. И вот именно из-за того что Церковь не может принять и благословить такой союз, она соглашается с тем, чтобы о таких людях позаботилось государство. Чтобы у них была возможность, как у обычных семей, меньше платить налогов, заботиться друг о друге, приходить в больницу. Конечно, все сказанное Папой даст резонанс. Но, я думаю, никто не отменит Библию и суждения Библии по поводу гомосексуальности. В словах же Папы я предполагаю человеческий взгляд на таких людей: не оправдывать грех, но не бросать грешников на произвол. Есть ли в этом угрозы потрясения основ? Читая заголовки, я подумал, что все-таки нет. Речь лишь о заботе, а не об оправдании греха и благословении его. Но мне нужно время еще почитать и подумать над этим.
Алексей Варламов, писатель:
- Меня не трогает эта новость. Это дело католиков, пускай они сами разбираются. Но я считаю, что в общественном сознании теме сексуальных отношений между людьми придается слишком большое значение. Наверное, неправильно дискриминировать гомосексуалистов, но куда важнее то, что эта тема обсуждается больше, чем она того заслуживает. Это личное дело каждого. А если она беспокоит верующего, то пусть он обсуждает ее с духовником.
"Сложно поверить в эти слова"
"Это может стать последней каплей для тех католиков, кто был все более недоволен позицией Папы, которую можно интерпретировать по-разному, - считает автор американского религиозного издания National Catholic Register Эдвард Пентин, специализирующийся на Ватикане. - Те, кто ходят в церковь и серьезно относятся к своей вере, возмущены этими словами. Им сложно поверить, что Папа говорит слова, прямо подрывающие церковное учение". По его мнению, "поддержка Франциском однополых союзов может укрепить растущее число католиков, до сих пор считающих истинным Папой Бенедикта XVI, а Франциска - самозванцем". Авторитетный пастор из Род-Айленда Томас Тобин назвал слова Понтифика "очевидно противоречащими давно устоявшемуся учению церкви об однополых союзах".
Если в США однополые союзы и так легальны, то для католиков в развивающихся странах, где либеральные ценности не в тренде, высказывания Понтифика могут иметь далеко идущие последствия. "Папа идет сильно впереди паровоза в позиции по гражданским союзам в том, что касается стран Азии, Африки и Латинской Америки. В некоторых странах Африки гомосексуализм вообще уголовно наказуем. В Латинской Америке некоторые говорят, что геев не существует", - напоминает американский богослов Томас Риз, которого цитирует The Telegraph. По мнению аналитиков авторитетного в США агентства религиозных новостей Religion News Service, в результате прогрессивная позиция Ватикана может выйти боком католичеству в этих странах, подставляя его под критику других конфессий.
Возвращаясь к США, последнее десятилетие отметилось неумолимым ростом толерантности к ЛГБТ-сообществу. Всего десять лет назад либеральный революционер Барак Обама не мог себе позволить открытую поддержку однополых браков, а сегодня это мейнстрим для демократов. По данным Pew Research, более 60 процентов американцев поддерживают гражданские союзы в ЛГБТ-сообществе, но 30 процентов, а это около 100 миллионов человек, все еще против.
Под влиянием новых ветров из Ватикана, равно как и внутренней культурной трансформации в самих США, сдвиги происходили и в многообразной религиозной среде Америки. Одни в борьбе за паству подстраивались под новые ценности. В последние годы радужный ЛГБТ-флаг у церкви перестал быть диковинкой. Другие церкви твердо стояли на традиционной позиции, увольняя сотрудников из числа секс-меньшинств. Быстрые изменения не раз провоцировали острые конфликты в обществе между либералами и консерваторами.
В конце прошлого года Адольфо Мартинеса из штата Айова приговорили к 15 годам тюрьмы за то, что он снял с местной церкви радужный флаг ЛГБТ-сообщества и сжег его. А в 2015 году, когда Верховный суд США легализовал однополые браки, общенациональный резонанс приобрела история клерка Ким Дэвис из штата Кентукки. Она отказалась выполнять свои обязанности и регистрировать однополые браки из-за своих религиозных убеждений, за что ей грозил тюремный срок. После решения Дэвис на нее обрушился поток гнева со стороны ЛГБТ-активистов и многих СМИ. По словам Дэвис, ей угрожали изнасилованием и расправой, и даже угрожали сжечь ее и мужа в их доме.