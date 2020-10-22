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22.10.2020 02:00
Рубрика: Экономика

Какой будет "санкционная" серия Huawei Mate 40

Текст: Иван Черноусов
22 октября в 15:00 по Московскому времени состоится презентация смартфонов Huawei серии Mate. К настоящему моменту достоверно известно только то, что их будет 2 - это Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro.
Фото: REUTERS/TINGSHU WANG Фото: REUTERS/TINGSHU WANG
Фото: REUTERS/TINGSHU WANG

"Про" версия смартфона, согласно данным портала WinFuture, получит новый процессор Kirin 9000 - это второй на рынке чип, построенный по новейшей технологии 5 нм после "эппловского" A14 Bionic. Здесь важно понимать, что Huawei Mate 40 Pro может стать последним смартфоном компании на таком современном оборудовании - из-за американских санкций главный производитель процессоров TSMC не сможет поставлять Huawei свои чипы и как китайская компания выйдет из этой ситуации, пока совершенно непонятно.

Фото: FRED DUFOUR / AFP
В России стартуют продажи Huawei Matebook X с антишпионской камерой

Mate 40 Pro получит 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти. Емкость аккумулятора составит 4400 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 65 Вт. Дисплей смартфона - OLED, 6,7 дюйма с разрешением 2772×1344 пикселей. Аппарат получит тройную камеру - основной модуль на 50 Мп с диафрагмой f/1.9, "ширик" на 20 Мп и телефото объектив на 12 Мп. Кроме того, спереди найдут место еще для двух камер - обычной "фронталки" на 13 Мп и 3D-камеры для распознавания лица.

Что касается младшей модели, то о ней в настоящий момент практически ничего не известно. Но можно предположить, что ее характеристики будут скромнее, чем у флагмана. Известный интернет-инсайдер RODENT950 предполагает, что цена на новинки китайской компании может неприятно удивить: младшая модель будет стоить от 1300 долларов, а старшая - 1650 долларов. Для сравнения, самая дорогая модификация iPhone 12 Pro Max с 512 Гб встроенной памяти "на борту" обойдется покупателю в США по цене 1399 долларов.

Разумеется, из-за американских санкций на новинках не будет поддержки Google-сервисов, поэтому покупателям следует приготовиться к использованию магазина Huawei AppGallery. Несмотря на то, что последний активно развивается, в нем все еще отсутствуют такие важные приложения как Facebook, Instagram, WhatsApp и многие другие.

Тем не менее, нельзя не отметить старания китайцев в развитии собственной экосистемы - да, возможно пока далеко не все получается, но Huawei, пусть и не по своей воле, следует выбранному маршруту. И за это их определенно стоит похвалить - чем больше экосистем на рынке, тем выше конкуренция, а значит тем лучше для нас с вами - потребителей.

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