Картину Бэнкси "Покажи мне Моне" продали на аукционе за 10 млн долларов

Картина известного британского уличного художника Бэнкси Show Me The Monet ("Покажи мне Моне") была продана на лондонском аукционе Sotheby's - покупатель отдал за нее почти 10 миллионов долларов. Торги продлились всего восемь минут.

В Twitter-аккаунте аукционного дома сообщили, что "озорная версия шедевра Клода Моне" принесла 9,8 миллиона долларов. По цене работа мастера граффити практически сравнялась с оригиналом, при этом изначально лот оценивали примерно в 4 - 6 миллионов долларов.

"Покажи мне Моне" - интерпретация полотна французского импрессиониста "Японский мостик", написанного в 1899 году. На картине Бэнкси в пруд сброшены тележки из супермаркета и дорожный конус.

Надо сказать, что эта работа Бэнкси не стала для художника рекордом - наибольшую сумму на аукционе отдали год назад за его Devolved Parliament, высмеивающую британский парламент. Она обошлась покупателю в 12,2 миллиона долларов.

Бэнкси наиболее известен своими уличными граффити на острые темы и провокационными акциями - так, "Девочка с воздушным шаром" самоуничтожилась прямо на аукционе сразу после ее покупки. Кроме того, художник известен своей анонимностью - до сих пор никто не знает ни его имени, ни того, как он выглядит.