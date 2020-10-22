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22.10.2020 10:53
Рубрика: Культура

Картину Бэнкси "Покажи мне Моне" продали на аукционе за 10 млн долларов

Текст: Инга Бугулова
Фото: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP Фото: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP
Фото: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Картина известного британского уличного художника Бэнкси Show Me The Monet ("Покажи мне Моне") была продана на лондонском аукционе Sotheby's - покупатель отдал за нее почти 10 миллионов долларов. Торги продлились всего восемь минут.

Фото: instagram.com / @banksy
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В Twitter-аккаунте аукционного дома сообщили, что "озорная версия шедевра Клода Моне" принесла 9,8 миллиона долларов. По цене работа мастера граффити практически сравнялась с оригиналом, при этом изначально лот оценивали примерно в 4 - 6 миллионов долларов.

"Покажи мне Моне" - интерпретация полотна французского импрессиониста "Японский мостик", написанного в 1899 году. На картине Бэнкси в пруд сброшены тележки из супермаркета и дорожный конус.

Надо сказать, что эта работа Бэнкси не стала для художника рекордом - наибольшую сумму на аукционе отдали год назад за его Devolved Parliament, высмеивающую британский парламент. Она обошлась покупателю в 12,2 миллиона долларов.

Бэнкси наиболее известен своими уличными граффити на острые темы и провокационными акциями - так, "Девочка с воздушным шаром" самоуничтожилась прямо на аукционе сразу после ее покупки. Кроме того, художник известен своей анонимностью - до сих пор никто не знает ни его имени, ни того, как он выглядит.

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