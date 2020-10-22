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Классическое фэнтези Джорджа Лукаса "Уиллоу" станет сериалом

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    22.10.2020, 17:04
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Фэнтези 1988 года "Уиллоу", которое Рон Ховард снял по сюжету Джорджа Лукаса и под его продюсерским присмотром на студии Lucasfilm, получит телесериал-сиквел для стриминга Disney+.

Напомним: изначально проект планировался как трилогия, но кассовые сборы картины не впечатляли, поэтому, несмотря на "оскаровские" номинации и премию "Сатурн", которую лента получила за лучшие костюмы, предприятие пришлось свернуть. Хотя продолжения и последовали. Но лишь в виде книг.

Как передает Variety, сценарий пилотной серии шоу написал Джонатан Кэздан ("Хан Соло", пятый "Индиана Джонс"). Он же, наряду с Венди Мерикл ("Стрела"), выступил шоураннером. Режиссером стартового эпизода назначен Джон Чу ("Безумно богатые азиаты", второй "Бросок кобры", линейка "Шаг вперед").

Лауреат "Оскара" Рон Ховард (снявший, к слову, и "сольник" "Хана Соло", после которого Disney призадумался насчет целесообразности дальнейшего развития мира Star Wars в формате полнометражек) - в деле как исполнительный продюсер. Боб Долман, сценарист оригинала, будет продюсером-консультантом предприятия.

Фото: kinopoisk.ru
"Я знаю, что вы сделали прошлым летом" станет сериалом

Сюжет "Уиллоу" разворачивается в сказочной стране, страдающей под пятой злой королевы, колдуньи Бавморды (Джин Марш) и концентрируется вокруг свержения данной неприятной особы группой оппозиционеров в лице начинающего мага Уиллоу Афгуда (его сыграл Уорвик Дэвис), прощелыги Мадмартигана (Вэл Килмер), парочки гоблинов и доброй волшебницы Финны Ризиэль (Патриция Хейс). Которую гадская Бавморда превратила в поссума и отправила в ссылку на остров.

Сериал станет прямым продолжением картины и расскажет о событиях, происходящих спустя много лет после оригинала.

Уорвик Дэвис к своей роли вернется, что немаловажно. Плюс заявлена россыпь новых героев.

О возможности сиквела заговорили еще год назад, но информация о том, что проекту дали полноценную официальную отмашку, появилась только сейчас. Производство начнется в 2021-м.

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