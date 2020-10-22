Количество клиентов Сбера по инвестиционно-накопительным продуктам выросло за год на треть

Количество уникальных клиентов, которые оформили инвестиционно-накопительные продукты блока "Управление благосостоянием" Сбербанка за 9 месяцев 2020 года, увеличилось на 34% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года и достигло 701 тыс. При этом самую высокую динамику демонстрирует сегмент массовых инвесторов: их количество выросло на 74%, а доля в общем портфеле - на 9 п.п. до 41%. Объём средств, вложенных клиентами в эти продукты, вырос на 27% до 932 млрд рублей.

За 2020 год блок "Управление благосостоянием" вывел всю линейку готовых инвестиционных и накопительных решений в мобильное приложение Сбербанк Онлайн. В линейке инвестиционных и накопительных продуктов блока - готовые решения дочерних компаний "Сбер Управление Активами", "Сбербанк страхование жизни" и НПФ Сбербанка: ПИФы, ИИС, стратегии доверительного управления, страхование жизни, программы негосударственного пенсионного обеспечения.

Игорь Мамонтов, директор дивизиона "Инвестиции и накопления" Сбербанка:

"В 2020 году интерес клиентов к инвестиционным и накопительным инструментам нашего блока существенно вырос. По нашим оценкам, количество клиентов в ближайшие годы продолжит расти, в первую очередь за счёт новых массовых инвесторов. В связи с этим мы видим свою задачу в том, чтобы наши готовые инвестиционные и накопительные решения были для клиентов полезны и удобны.

Несмотря на высокую волатильность фондовых рынков, за 9 месяцев 2020 года мы заработали для клиентов 28,5 млрд рублей инвестиционного дохода, а отдельные наши продукты вышли в лидеры по доходности: фонды "Потребительский сектор" и "Глобальный интернет" вошли в топ-10 самых доходных ПИФов. Оформить наши продукты клиенты могут в один клик прямо в своём онлайн-банке. Продолжая развивать нашу продуктовую линейку, мы готовим к выводу в Сбербанк Онлайн несколько новых решений, в частности первые инвестиционные инструменты для вложений в валюте - стратегии доверительного управления с порогом входа от 100 долларов, а также первую стратегию для "зелёных" инвестиций на основе принципов ESG".

На данный момент в Сбербанк Онлайн доступны следующие инвестиционно-накопительные продукты блока "Управление благосостоянием":

· ПИФы;

· индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) с готовыми стратегиями;

· индивидуальные пенсионные планы (ИПП);

· стратегии доверительного управления;

· модельные портфели;

· страхование жизни.

В третьем квартале 2020 года продажи в Сбербанк Онлайн обеспечили 14% от общего объема вложений. При этом 33% клиентов вкладывали в инвестиционно-накопительные продукты блока удаленно. Благодаря переходу на безбумажное обслуживание при оформлении продуктов в физических каналах 26% операций в отделениях банка осуществлено без использования бумажных носителей. Это позволило сохранить 155 тыс. листов бумаги.

Материал предоставлен АО "Сбер Управление Активами"