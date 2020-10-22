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22.10.2020 21:02
Рубрика: Власть

Количество военнослужащих с коронавирусом превысило 2 300 человек

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ сообщило последние данные о военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией. На вечер 22 октября таких в армии и на флоте уже 12 883 человека. Эти сведения опубликованы в специальном бюллетене на официальном сайте министерства.

Фото: Андрей Катаев/ РИА Новости
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Только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 93 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта более 48 тысяч представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после обязательного двухнедельного контроля и второго отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

Однако в Минобороны РФ в последние недели фиксируют рост заболевших коранавирусом. На сегодняшний день 2 304 военнослужащих, у которых результаты теста на COVID-19 оказались положительными, находятся на контроле у врачей. 1 566 пациентов лежат в военных госпиталях. Семнадцать изолированы по месту службы. Восемнадцать находятся в гражданских больницах и клиниках. Еще 703 человека лечатся на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - один. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у двенадцати пациентов. Остальные болеют без симптомов.

В бюллетене отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинскую помощь оказали 8 599 заболевшим, 1 898 из которых - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.

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