Косачев: События в Киргизии не сказываются на сотрудничестве Москвы и Бишкека

Внутриполитические события в Киргизии не оказывают негативного влияния на сотрудничество республики с Россией, заявил председатель комитета Совета Федерации Константин Косачев на встрече с новым главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым.

"Россия и Киргизия остаются партнерами и союзниками", - приводит его слова пресс-служба верхней палаты. По словам Косачева, в Москве внимательно следят за событиями в Бишкеке. "С удовлетворением отмечаем, что они не оказывают негативного влияния на ключевые вопросы российско-киргизского сотрудничества", - отметил Косачев.

Он отдельно подчеркнул важность сотрудничества российских и киргизских законодателей в двустороннем формате и на площадках многих международных организаций. "Уверен, что такая работа является взаимополезной и нуждается в дальнейшем развитии и укреплении", - сказал Косачев.

Казакбаев в свою очередь заверил, что в Киргизии рассматривают Россию как партнера и союзника. Он подтвердил приверженность ранее взятым киргизской стороной двусторонним и многосторонним договоренностям.